Výstavba nových domov v R. Sobote vstúpila do fázy EIA

Rimavská Sobota 17. októbra (TASR) - Projekt vybudovania novej štvrte s rodinnými domami v Rimavskej Sobote vstúpil do fázy posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Samospráva v rámci lokality individuálnej bytovej výstavby (IBV) Sobôtka III počíta s pozemkami pre 116 rodinných domov, na vybudovanie potrebnej infraštruktúry však zatiaľ nemá finančné krytie.



Lokalita IBV Sobôtka III sa má nachádzať v západnej časti mesta pri ceste I/16 smerujúcej z Lučenca do Rimavskej Soboty. V súčasnosti ide o poľnohospodársku pôdu s rozlohou viac ako 17 hektárov. Výstavbu rodinných domov na tomto mieste odsúhlasili mestskí poslanci vlani zmenou územného plánu mesta.



Samospráva pôvodne v rámci projektu počítala s viac ako 130 parcelami pre rodinné domy, v zámere zverejnenom na EIA je ich 116. Ako pre TASR vysvetlil primátor mesta Jozef Šimko, v strede novej štvrte bolo vynechaných niekoľko parciel pre polyfunkčné objekty. "V centre lokality chceme vybudovať malú reštauráciu, kaviareň alebo potraviny," dodal Šimko.



Mesto v rámci projektu infraštruktúry pre IBV v zámere počíta s vybudovaním približne 1,6 kilometra dlhého vodovodu a kanalizácie, prípojok, elektrických rozvodov, verejného osvetlenia či výstavbou komunikácií a chodníkov. Potrebu rozvoja bývania vysvetľuje predpokladaným nárastom počtu obyvateľov z dôvodu výstavby nového priemyselného parku.



"Predmetná lokalita je jedinou vlastnícky najvhodnejšou lokalitou na umiestnenie stavieb na bývanie. Z týchto dôvodov je potrebné vytvoriť územno-priestorové podmienky pre očakávaný výrazný rozvoj funkcie bývania," skonštatovala v zámere samospráva.



Celkové náklady na vybudovanie infraštruktúry pre novú štvrť s rodinnými domami mesto odhaduje na 11 až 12 miliónov eur. Na výstavbu zatiaľ nemá dostatočné finančné krytie, pokúsiť sa chce získať mimorozpočtové zdroje.



"Ak nezískame nejaké finančné prostriedky, pozemky by boli veľmi drahé. Ak by sme ich predávali po 110 eur za meter štvorcový, pokryli by sme náklady na vybudovanie infraštruktúry predajom, ale nie som si istý, či by sme tých 116 parciel aj predali," vysvetlil Šimko s tým, že parcely by chcelo mesto vzhľadom na finančné možnosti obyvateľov ponúkať aspoň za polovičnú cenu.