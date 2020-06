Výstavba nových mestských jaslí v Brezne má stáť vyše 730.000 eur

Brezno 16. júna (TASR) – Nové detské jasle vo vlastníctve mesta by mali na najväčšom breznianskom sídlisku Mazorníkovo, kde podľa aktuálnych údajov žije približne tretina všetkých detí do troch rokov, začať stavať už v najbližších mesiacoch. Mesto Brezno v súčasnosti komunikuje s potenciálnym víťazom verejného obstarávania. Informoval o tom v utorok magistrát s tým, že na projekt získali peniaze z eurofondov.



"Vnímame stúpajúci záujem zo strany rodičov predovšetkým v prípadoch, keď matka chce nastúpiť do zamestnania, ale rodina si službu v súkromnom zariadení nemôže dovoliť z finančného hľadiska," reagoval primátor horehronskej metropoly Tomáš Abel s tým, že projekt počíta s vybudovaním moderného bezbariérového objektu určeného na kompletnú celodennú starostlivosť pre maximálne 20 detí.



"Veríme, že výstavbu sa podarí zrealizovať do konca budúceho roka tak, aby sme prevádzku zariadenia mohli spustiť začiatkom roka 2022. Predpokladané výdavky na výstavbu predstavujú viac ako 730.000 eur, pričom viac ako 100.000 eur investuje mesto z vlastných zdrojov. Projekt zapadá do nášho konceptu podpory mladých rodín v Brezne," dodal Abel.



Informácie o sľubovanej výstavbe detských jaslí v časti Mazorníkovo síce podľa magistrátu začiatkom roka utíchli, ale v tom čase uzatvárali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 630.000 eur s ministerstvom pôdohospodárstva. V apríli už vyhlásili súťaž na zhotoviteľa stavby a v polovici mája vyhodnocovali ponuky. Víťazného uchádzača vyzvali na doplnenie podkladov, keďže až potom možno pristúpiť k návrhu zmluvy.