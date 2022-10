Výstavba okružnej križovatky v L. Hrádku sa začne až na budúci rok

Liptovský Hrádok 12. októbra (TASR) – Stavebné práce na novej okružnej križovatke pod Skalkou v Liptovskom Hrádku sa začnú až v jarných mesiacoch budúceho roka. Pre TASR to v stredu potvrdila hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová. Odôvodnila to blížiacim sa zimným obdobím. Zmluva o dielo je podľa jej vyjadrenia už podpísaná.



"Teraz budú prebiehať prípravné práce, keďže sa v križovatke nachádzajú inžinierske siete, ktoré je potrebné vytýčiť a preložiť. Rovnako sa pripraví súlad harmonogramu prác s prácami mesta Liptovský Hrádok," uviedla hovorkyňa.



Lacová vysvetlila, že v lokalite bude robiť stavebné práce aj mesto. Malo by ísť o rekonštrukcie chodníkov a verejného osvetlenia.



Výstavba novej okružnej križovatky pod Skalkou mešká oproti pôvodným plánom už niekoľko mesiacov. Samosprávny kraj musel hľadať nového zhotoviteľa po tom, čo musel ukončiť zmluvu s tým pôvodným. Dôvodom bola kondícia firmy aj nárast cien. Nový zhotoviteľ má križovatku postaviť za takmer pol milióna eur.



Lokalitu, kde dôjde k výstavbe, považuje vedenie mesta Liptovský Hrádok za dôležitý dopravný uzol. Stretáva sa tam päť ciest. Tri z nich sú v správe ŽSK, dve mestské. Plánovaná okružná križovatka podľa vedenia pomôže významne zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste.