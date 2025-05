Výstavba okružnej križovatky v Nitra prinesie dopravné obmedzenia

Nitra 22. mája (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste v smere Nitra - Hlohovec v piatok (23. 5.). Obmedzenie súvisí s výstavbou okružnej križovatky Nitra/Mlynárce - Lužianky, kde sa budú vykonávať asfaltérske práce. Doprava bude presmerovaná po obchádzkovej trase z Nitry v smere na Lužianky cez Rastislavovu a Vinársku ulicu na Hlohovec, informoval Nitriansky samosprávny kraj. Počas víkendu by mal byť úsek opäť prejazdný bez obchádzky.



Cesta III/1677 v smere z Lužianok ku kruhovej križovatke (Rastislavova ulica) je naďalej uzavretá. Smer Hlohovec - Nitra ostáva bez zmeny a bude prejazdný. V poslednom májovom týždni plánuje zhotoviteľ okružnej križovatky realizovať vodorovné aj zvislé dopravné značenie.



Výstavba kruhovej križovatky ciest II/513 a III/1677 v Nitre sa začala v júli minulého roka. Jej cieľom je prestavba stykovej križovatky na okružnú turbo križovatku tak, aby jej tvar vyhovoval súčasnému, ale najmä výhľadovo očakávanému dopravnému zaťaženiu, informoval riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec. Vznikne okružná križovatka so štyrmi ramenami s celkovou šírkou pruhu šesť metrov.



Dotknutý úsek je hlavným ťahom na trase Nitra - Hlohovec a prístupovou cestou do obchodnej a priemyselnej zóny.