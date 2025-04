Výstavba okružnej križovatky v Nitre spôsobí zmeny v MHD

Nitra 9. apríla (TASR) - Dostavba okružnej križovatky ciest II/513 a III/1677 v Nitre spôsobí dopravné obmedzenia, ktoré sa dotknú vodičov i cestujúcich v mestskej hromadnej doprave (MHD). Od štvrtka 10. apríla od 8.00 h bude čiastočne uzavretá Rastislavova ulica v Lužiankach, informoval hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek. Uzávera potrvá pravdepodobne až do konca mája.



Linka MHD číslo 21 bude počas uzávery premávať v smere z Lužianok do Nitry odklonom cez zastávku VÚŽV. Vynechá zastávky Ferrenit a Rastislavova. „Upozorňujeme, že na obchádzkovej trase linka zastaví len na zastávke VÚŽV. Na zastávky Lužianky, Vinárska a Metro nebude zachádzať,“ informoval Vladimír Šimko z dopravnej spoločnosti Transdev, ktorá zabezpečuje MHD v Nitre. V opačnom smere ostane trasa zachovaná, linka obslúži aj zastávky Rastislavova a Ferrenit.



Stavebné práce na prestavbe križovatky, ktorá je súčasťou cestného ťahu v smere od Hlohovca, sa začali vlani v auguste. V posledných rokoch bolo na nej zaznamenaných niekoľko dopravných nehôd. Prestavba je realizovaná na ploche súčasnej križovatky, kde vzniká okružná križovatka so štyrmi ramenami.