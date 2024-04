Výstavba okružnej križovatky v R. Sobote prinesie dopravné obmedzenia

Rimavská Sobota 4. apríla (TASR) - Výstavba novej okružnej križovatky na ceste I/16 v mestskej časti Sobôtka v Rimavskej Sobote prinesie opäť výraznejšie dopravné obmedzenia. Krátkodobo bude zamedzený vjazd do okresného mesta, uzatvorený bude aj výjazd na hlavný ťah. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová.



Stavebné práce na križovatke si vyžiadali rozsiahlejšie dopravné obmedzenia aj v minulom roku, na vjazd do Rimavskej Soboty museli vodiči využívať obchádzkovú trasu. Koncom roka 2023 bola križovatka čiastočne sprejazdnená, v súčasnosti sú v úseku len zúžené jazdné pruhy a platí tu znížená rýchlosť.



"K zamedzeniu vjazdu a výjazdu na cestu II/531 dôjde opäť od 8. do 12. apríla. Od 22. apríla bude umožnený len vjazd z cesty I/16 v smere od Lučenca do Rimavskej Soboty po ceste II/531, a to do konca mája," priblížila Lukáčová.



Výstavba novej okružnej križovatky v Sobôtke sa začala v auguste 2023. Existujúca križovatka na hlavnom južnom ťahu I/16 s cestami I/72 a II/532 sa v rámci rekonštrukcie zmení na štvorramennú dvojpruhovú okružnú križovatku s priemerom približne 50 metrov. Náklady na projekt pôvodne predstavovali vyše 3,8 milióna eur, SSC už avizovala, že pre výmenu väčšej časti podložia bude cena vyššia o 15 percent.



"Ukončenie výstavby je plánované na september tohto roka, avšak na základe aktuálneho stavu prác a harmonogramu je možný posun na koniec augusta," doplnila Lukáčová s tým, že práce sú hotové približne na 70 percent.



Križovatka v mestskej časti Sobôtka patrí medzi najfrekventovanejšie úseky v Rimavskej Sobote, naposledy bola prestavaná v 80. rokoch 20. storočia. Výstavbu novej okružnej križovatky SSC spolufinancuje prostredníctvom európskych zdrojov.