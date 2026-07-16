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Výstavba okružnej križovatky v Spišskom Štvrtku pokračuje

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Ako uvádza Správa ciest, celkové náklady na realizáciu tejto investičnej akcie SÚC PSK predstavujú približne 1,2 milióna eur, pričom projekt je financovaný zo zdrojov operačného programu Slovensko.

Autor TASR
Levoča 16. júla (TASR) - Výstavba novej okružnej križovatky ciest II/536 a III/3227 v obci Spišský Štvrtok v okrese Levoča pokračuje podľa harmonogramu. Stavba je v súčasnosti hotová na približne 35 percent, pričom predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je február 2027. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, celkové náklady na realizáciu tejto investičnej akcie SÚC PSK predstavujú približne 1,2 milióna eur, pričom projekt je financovaný zo zdrojov operačného programu Slovensko.

„Nová okružná križovatka prinesie výrazné zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v jednom z dopravne vyťažených bodov regiónu. Jej vybudovaním sa zlepší napojenie ciest II. a III. triedy, zvýši sa plynulosť dopravy, zníži sa riziko vzniku dopravných nehôd a vodiči získajú komfortnejší a prehľadnejší prejazd križovatkou,“ informuje SÚC PSK.

Ako dopĺňa, SÚC PSK tak aj prostredníctvom tejto investície pokračuje v systematickej modernizácii cestnej infraštruktúry PSK s cieľom vytvárať bezpečnejšie, kvalitnejšie, komfortnejšie a spoľahlivejšie cestné spojenia pre všetkých účastníkov cestnej premávky.
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