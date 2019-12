Výstavba parkoviska pri námestovskej poliklinike stojí 260.000 eur

Námestovo 12. decembra (TASR) – Parkovanie pri budove Oravskej polikliniky v Námestove bude po novom efektívnejšie. V areáli pribudne 57 nových parkovacích miest. Práce, ktoré sa začali v novembri, budú podľa hovorkyne Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martiny Remencovej stáť viac ako 260.000 eur.



"Oravská poliklinika má v súčasnosti nedostatok parkovacích miest pre pacientov a zamestnancov. Preto sa ŽSK rozhodol zefektívniť parkovanie pri poliklinike s cieľom optimalizovať premávku pred hlavným vstupom do budovy polikliniky a minimalizovať kolízne situácie," priblížila hovorkyňa.



Podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvie Pekarčíkovej dopravný chaos sprevádzal hlavne rannú prevádzku. "Pacienti mali problém zaparkovať tak, aby sa v pokoji a bez zhonu dostavili na vyšetrenie. Riešiť túto situáciu už bolo nevyhnutné," uviedla.



Parkovanie vznikne popri krídle polikliniky, kde je momentálne neudržiavaná plocha. Podľa zmluvy by mali stavebné práce trvať sedem mesiacov, na nových miestach by sa tak mohlo parkovať už v lete, dodala Remencová.



ŽSK je zriaďovateľom piatich zdravotníckych zariadení - štyroch nemocníc a jednej polikliniky. V rozpočte na budúci rok je pre oblasť zdravotníctva vyčlenených viac ako 2,5 milióna eur na stavebné investície z kapitálových výdavkov.