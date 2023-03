Výstavba plavárne v Ružomberku sa komplikuje,zhotoviteľ zastavil práce

Ružomberok 15. marca (TASR) – Výstavba novej mestskej plavárne v Ružomberku sa komplikuje. Zhotoviteľ tento týždeň oznámil, že zastavuje práce, pretože mu mesto viac ako štyri mesiace neuhradilo faktúry. Samospráva sa bráni, že to nie je pravda. Vyjadrenia zhotoviteľa na radnici vnímajú ako neprimeranú reakciu na nedávne trestné oznámenie, ktoré k výstavbe plavárne podali.



"Je našou povinnosťou správať sa pri nakladaní s verejnými zdrojmi hospodárne a šetrne. Preto nemienime podľahnúť mediálnemu a inému nátlaku zo strany zhotoviteľa, ktorý je vedený v úmysle zakryť jeho vlastné pochybenia nielen v procese daného verejného obstarávania," uviedol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.



Podľa zhotoviteľa sa konanie vedenia mesta pri výstavbe plavárne nedá nazvať inak ako chaotické, nejednoznačné a nezákonné. "Dielo novej mestskej plavárne staviame pre Ružomberčanov a malo byť ich majetkom. Bohužiaľ, vedenie mesta je ako objednávateľ hlavný zodpovedný za to, ako výstavba tohto diela "skončí", alebo skôr neskončí," podotkla v oznámení pre médiá zhotoviteľská spoločnosť Gremi Klima s tým, že vo veci podávajú žalobu na súd.



Problémy okolo novej ružomberskej plavárne odštartoval sporný dodatok k výstavbe za 1,2 milióna eur. Ten podpísal tri dni pred ustanovujúcim zastupiteľstvom vtedajší viceprimátor a konateľ mestskej spoločnosti CZT Ružomberok Ján Bednárik. Cena plavárne sa tak zvýšila zo 7,1 na 8,3 milióna eur. Nárast sumy odôvodňovali ako dôsledok inflácie. Kubáň chcel po svojom nástupe do funkcie dodatok zrušiť, poukazoval najmä na to, že bol uzatvorený bez vedomia a súhlasu mestského zastupiteľstva. Navýšenie ceny prác označil za nehospodárne a ekonomicky neopodstatnené. Mestskí poslanci vlani v decembri zaviazali primátora, aby dodatok zrušil. Následne radnica podala trestné oznámenie pre podozrenie z možného spáchania trestného činu machinácií.



Stavebné práce na novej plavárni sa začali minulú jeseň v blízkosti ružomberského zimného štadióna. Jej súčasťou má byť bazén so šiestimi dráhami, wellness, zázemie pre plavecký klub aj potápačská veža.