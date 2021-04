Výstavba pri papierňach v Ružomberoku obmedzí premávku

Ružomberok 12. apríla (TASR) – Výstavba nového parkoviska a križovatky pri ružomberskom papierensko-celulózovom podniku obmedzí v najbližších týždňoch premávku na ceste I/18. TASR o tom informovala komunikačná manažérka Mondi SCP Martina Piláriková.



Ako dodala, parkovisko s kapacitou približne 90 miest má zlepšiť logistiku pri vstupe do závodu, ktorá súvisí aj s novým papierenským strojom. Zabezpečiť má tiež bezproblémový chod na cestách v okolí závodu.



"V tejto súvislosti dôjde v najbližších týždňoch k čiastočnému obmedzeniu dopravy na ceste 1/18. Od 6. apríla do 28. mája bude premávka obmedzená v podobe zúžených jazdných pruhov s obmedzením rýchlosti. Počas dvoch májových víkendov, a to 8. až 9. mája a 15. až 16. mája, z dôvodu frézovania a asfaltovania cesty bude uzavretý jeden jazdný pruh, v smere z Liptovského Mikuláša do Ružomberka," konkretizovala Piláriková.



Cestná premávka bude v čase uzávery jedného jazdného pruhu vedená v ostávajúcej časti vozovky striedavo obojsmerne. Regulovať ju budú poučení pracovníci. "Ďakujeme vodičom za trpezlivosť a ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti súvisiace s obmedzením premávky," dodala komunikačná manažérka spoločnosti.