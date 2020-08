Výstavba protipovodňových opatrení obmedzí aj chodcov popri Hrone

Banská Bystrica 1. augusta (TASR) – V súvislosti s realizáciou výstavby protipovodňových opatrení v Banskej Bystrici dôjde od 4. augusta v meste k ďalším dočasným obmedzeniam. TASR o tom informoval Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š. p., Banská Štiavnica.



"Dôjde k posunutiu čiastočnej uzávery cesty I/66 na Štadlerovom nábreží, s čím bude spojené dočasné premiestnenie autobusovej zastávky Štadlerovo nábrežie–Hušták pred prislúchajúci priechod pre chodcov. Dočasné premiestnenie potrvá do 30. septembra. Súčasne do konca tohto roka dôjde k uzavretiu chodníka popri rieke Hron od Štadlerovho nábrežia–Hušták po Národnú ulicu. Zastávky zostanú v prevádzke," uviedol Marián Bocák, hovorca SVP.



Podľa neho posledným obmedzením, ktoré bude od 7. augusta, je dočasné uzatvorenie jedného vstupu schodiska do podchodu v Kapitulskej ulici. Vstup po rampe zostane v prevádzke.