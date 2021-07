Výstavba protipovodňových opatrení uzavrie most v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 7. júla (TASR) – V súvislosti s výstavbou protipovodňových opatrení v Banskej Bystrici bude od 12. júla predbežne do 18. júla na Golianovej ulici uzavretý most ponad rieku Hron. Na vstup do centra mesta z časti Uhlisko poslúži v tomto období jediný most, ktorý sa nachádza na Ulici 9. mája. TASR o tom v stredu informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.



„Vzhľadom na jediný prístupový bod, ktorý je možné použiť na vstup do centra z tejto časti mesta, musia občania počítať s tvorbou kolón. V časoch dopravných špičiek inkriminovanú križovatku riadia policajti,“ zdôraznila hovorkyňa.



Polícia pre zlepšenie plynulosti cestnej premávky v danom mieste ako i širšom okolí počas uzávierky mosta odporúča vodičom, ktorí cestujú z Lučenca, Detvy, Zvolenskej Slatiny, Očovej a iných obcí, použiť na príjazd do mesta Banská Bystrica trasu cez Zvolen–rýchlostná cesta R1–Banská Bystrica a vodičom, ktorí tranzitujú cez Banskú Bystricu, či už v smere od Zvolena alebo Brezna, využiť obchvat mesta.