Výstavba prvých nájomných bytov v Košiciach by sa mohla začať na jeseň
V najbližších rokoch by ich celkovo v jedenástich košických lokalitách malo pribudnúť zhruba 5400.
Autor TASR
Košice 19. marca (TASR) - Košice sú lídrom v oblasti štátom podporovaného nájomného bývania. Počas diskusie na podujatí Mesto v meste sa na tom zhodli primátor Jaroslav Polaček a generálna riaditeľka Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) Eva Lisová. S výstavbou prvých nájomných bytov by sa podľa primátora mohlo začať na jeseň tohto roka na Jesenského ulici. V najbližších rokoch by ich celkovo v jedenástich košických lokalitách malo pribudnúť zhruba 5400. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.
„V súčasnosti máme pripravených 800 bytov v štyroch lokalitách pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť komerčnú hypotéku. Na Jesenského máme naplánovanú výstavbu 130 bytov, na Thurzovej ulici v komplexe Turzovka 80 bytov. Momentálne sa dokončuje príprava a znalecké posudky oboch projektov, koncom apríla chceme požiadať Útvar hlavného architekta mesta, aby k nim vydal svoje záväzné stanovisko,“ uviedol primátor. Zároveň sa pracuje aj na projekčnej príprave výstavby ďalších nájomných bytov. Na Clementisovej by ich malo byť k dispozícii takmer 200 a na Alejovej ulici 390.
AŠPNB má na Slovensku zaregistrovaných vyše 11.000 záujemcov o nájomné bývanie. V Košiciach je ich okolo 2500. Primátor predpokladá, že zhruba začiatkom augusta si už Košičania budú môcť „vyklikať ten 'svoj' byt“ a následne si budú môcť prevziať virtuálne kľúče od takmer 800 nových nájomných bytov v štyroch uvedených lokalitách.
Podľa Lisovej sú štátom podporované nájomné byty svojím štandardom rovnaké ako komerčné, no nájomné bude regulované a zvýšiť sa bude môcť len o infláciu. „Bežný dvojizbový nájomný byt v komerčnom nájme v Košiciach stojí 800 - 900 eur mesačne, v našich nájomných bytoch je to okolo 600 eur. S príspevkom zamestnávateľa sa nájomné dostane pod hranicu 300 eur,“ priblížila.
Agentúra na svojej webovej stránke uvádza, že okrem 5400 nových bytov priamo v Košiciach sa plánuje aj výstavba ďalších 2200 bytov v neďalekej obci Valaliky v susedstve vznikajúceho priemyselného parku. Lisová pripomenula, že v Košickom kraji zásluhou automobilky Volvo už čoskoro pribudnú stovky pracovných miest. Podľa nej však samotné vytváranie pracovných miest na prilákanie a udržanie kvalifikovanej pracovnej sily nestačí, keďže ľudia potrebujú aj dostupné bývanie a funkčné verejné priestory.
„Našim partnerom zo spoločnosti Valaliky Industrial Park sme nedávno predstavili systém štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorom hrá dôležitú úlohu práve zamestnávateľ. Ten môže pre svojich zamestnancov po dohode s investičným partnerom rezervovať byty v projektoch v rámci nášho systému, ale im aj prispieť na nájom,“ dodala.
