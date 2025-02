Výstavba R1 do S. Ľupče pokračuje, na trase sa našli nelegálne skládky

Banská Bystrica 16. februára (TASR) - Výstavba prvej etapy úseku rýchlostnej cesty R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou pokračuje, v uplynulých mesiacoch sa najmä pripravovali plochy pre budúce stavenisko. V trase výstavby boli nájdené aj nelegálne skládky odpadu, ktoré je potrebné odstrániť. Pre TASR to uviedla Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



Práce na výstavbe prvej etapy trojkilometrového úseku R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou odštartovali vlani koncom jari. "Do tejto chvíle sa pripravovali plochy pre stavenisko. Asanovali sa objekty, ktoré sú v trvalom zábere stavby, obnovil sa povrch vozoviek tretej triedy a miestnych komunikácií pred výstavbou. Zrealizoval sa výrub drevín na celej stavbe, tiež základ mostov, preložené boli aj inžinierske siete," vymenovala NDS.



Na trase budúcej R1 boli počas prác nájdené aj viaceré nelegálne skládky odpadu. "Ich riešenie je realizované v súlade s platnými právnymi predpismi smerované k ich odstráneniu," uviedla NDS. V rámci stavby bude v banskobystrickej mestskej časti Šalková potrebné v najbližších mesiacoch realizovať aj preložku plynovodu, ktorý sa križuje s budúcou stavbou.



NDS už v minulosti avizovala, že výstavba úseku R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou bude náročná na organizáciu dopravy. V trase aktuálnej cesty I/66 sa bude stavať nový úsek rýchlostnej cesty, realizovať sa tak bude aj preložka súčasného hlavného ťahu. "V tomto roku sú naplánované práce na ceste prvej triedy, miestnej komunikácii do priemyselného parku Šalková, výstavbe mostných objektov, preložkách plynovodov a tiež elektrických vedení," dodali diaľničiari.



Približne tri kilometre dlhý úsek R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou zahŕňa aj 12 mostov či mimoúrovňovú križovatku Šalková. Stavba za viac ako 104 miliónov eur s DPH je financovaná zo štátneho rozpočtu. Pôvodne avizovaný termín dokončenia výstavby bol koniec roka 2026.