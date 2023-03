Výstavba rodinného domu pre klientov ZSS v J.Lehote pomaly finišuje

Janova Lehota 18. marca (TASR) – V obci Janova Lehota v okrese Žiar nad Hronom pomaly finišuje výstavba nového rodinného domu pre klientov Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Nádej. Samospráva na projekt deinštitucionalizácie zariadenia získala vyše 700.000 eur, klientov do nových priestorov plánujú presťahovať začiatkom mája. Pre TASR to uviedla starostka Božena Kováčová.



Novostavba rodinného domu bude pozostávať zo šiestich bytových jednotiek, v každej sa budú nachádzať dve spálne, obývačka s kuchynským kútom a sociálne zariadenie. Umiestnených tu bude celkovo 12 klientov, stavba by mala byť dokončená do konca apríla.



"V súčasnosti sme si dali žiadosť o kolaudačné rozhodnutie. Veríme, že v máji presťahujeme tých klientov, ktorí tam budú chcieť ísť a ich zdravotný stav bude spĺňať možnosť, že sa začnú starať sami o seba," priblížila Kováčová. Ako dodala, cieľom deinštitucionalizácie je totiž vytvoriť v zariadení prostredie podobné domovu.



Obec na výstavbu rodinného domu pre ZSS získala z európskych zdrojov dotáciu vo výške viac ako 700.000 eur, zmluvu o poskytnutí financií podpísali ešte v roku 2019. Realizáciu projektu podľa starostky skomplikovali zdĺhavé kontroly verejného obstarávania a následne aj pandémia či krízy na energetickom a stavebnom trhu.



"Nie našou vinou sa stavba posunula takmer o dva roky. Tým pádom nás zastihlo to, že prišlo navýšenie cien takmer o 20 percent," uviedla Kováčová. Ako dodala, nárast predstavuje sumu približne 140.000 eur a samospráva ho zatiaľ zvládala hradiť z vlastného rozpočtu.



ZSS Nádej v Janovej Lehote poskytuje starostlivosť pre 71 klientov, špecializuje sa aj na ľudí so stareckou demenciou a Alzheimerovou chorobou. Zariadenie prevádzkuje dva objekty s kapacitou 61 a 10 osôb. Po dokončení nového rodinného domu bude obec hľadať pre starú menšiu budovu, v ktorej je aktuálne umiestnená desiatka klientov, nové využitie.