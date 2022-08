Výstavba rozhľadne v Maduniciach nad cyklotrasou sa posúva

Madunice 28. augusta (TASR) – Madunice v okrese Hlohovec sa v súčasnosti vzďaľujú svojmu cieľu vybudovať vo svojom katastri rozhľadňu. Má vyrásť nad budúcou cyklotrasou, ktorá bude mostom ponad Váh spájať obec so susednými Koplotovcami. Podľa starostky Aleny Jelušovej si odklad vyžiadala súhra viacerých okolností.



"Je to popandemické zdraženie materiálov," uviedla Jelušová. Obec mala projektovú dokumentáciu na rozhľadňu vypracovanú už vlani, počítala s oceľovou konštrukciou. Zvýšenie cien zasiahlo negatívne do rozpočtu, v Maduniciach budú musieť prehodnotiť, či sú schopní stavbu v tejto podobe zrealizovať. Mohlo by podľa starostky prísť k zámene ocele za drevo, čo by náklady znížilo.



Aj vlastné prostriedky, s ktorými obec počítala na spolufinancovanie projektu, budú pravdepodobne nútení Maduničania minúť na iný účel - na vyššie platby za energie. "Obce sú teraz v takom postavení, že všetko musí ísť bokom," konštatovala Jelušová.



Madunice tiež musia čakať, kým bude vyhlásená zodpovedajúca výzva prostredníctvom eurofondov či z plánu obnovy a odolnosti, aby si mohli podať žiadosť. Vlani sa zapojili do výzvy Ekoobec 2021 Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis, zameranej na rozvoj cyklistiky a ekologickej dopravy a získali grant vo výške 6153 eur. Aktualizovanú celkovú výšku nákladov na rozhľadňu starostka neuviedla. Obec na jeseň aspoň osadila cyklostojany, ktoré zamýšľanú lokalitu budúcej rozhľadne zatraktívnili, a miesto sa stalo cieľom voľnočasových aktivít občanov a cyklistov, zatiaľ však bez rozhľadne.