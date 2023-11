Výstavba škôlky je skoro dokončená, Radnovce ju nemajú z čoho zaplatiť

Radnovce 7. novembra (TASR) - Výstavba novej materskej školy pre približne stovku detí v obci Radnovce v okrese Rimavská Sobota je takmer dokončená. Samospráva však rieši problémy s čerpaním dotácie a hrozí, že škôlku síce postaví, no nebude ju mať z čoho zaplatiť. Pre TASR to uviedol starosta obce Aladár Bari.



S výstavbou novej škôlky začali v Radnovciach v prvej polovici tohto roka. Oproti doterajšej materskej škole má mať nová budova vyše trojnásobnú kapacitu, a to pre takmer 100 detí. "Sme spádová oblasť pre ďalšie dve obce Vieska nad Blhom a Žíp, navyše tá pôvodná škôlka je z azbestu," skonštatoval Bari. Ako dodal, nová materská škola je dokončená približne na 80 percent a ak by obec mala peniaze, stavebné práce by vedela ukončiť v priebehu jedného mesiaca.



O dotáciu na výstavbu škôlky sa obec Radnovce uchádzala ešte v roku 2016 v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku vo výške viac ako 660.000 eur podpísali v roku 2019. Po viacerých neúspešných verejných obstarávaniach samospráva v roku 2022 vysúťažila dodávateľa, a to spoločnosť Expresstav, ktorá ponúkla cenu približne 840.000 eur s DPH.



Vysúťažená cena sa však podľa starostu vplyvom rastu cien v stavebníctve v nasledujúcich mesiacoch zvýšila na 1,25 milióna eur. Samospráva chcela preto na financovanie výstavby škôlky namiesto výzvy rezortu vnútra využiť financie z plánu obnovy, ktorý pri vytváraní nových kapacít v predškolských zariadeniach poskytuje vyššie príspevky v prepočte na jedno dieťa.



"Z tých finančných prostriedkov by sme vedeli pokryť aj tú sumu 1,25 milióna eur. Keď však začali robiť kontroly, zistili, že nemáme zverejnenú zmluvu s dodávateľom v Centrálnom registri zmlúv, a preto je zmluva zo zákona neplatná. Dostali sme pokyn, že nakoľko máme platné verejné obstarávanie, máme uzavrieť zmluvu znovu a zverejniť to v registri v zákonom danej lehote, čo sa aj stalo," vysvetlil Bari. Ako dodal, v čase uzatvorenia zmluvy s dodávateľom bola zmluva zverejnená na webe obce, že chýba v centrálnom registri si úrady podľa jeho slov nevšimli ani počas osem mesiacov trvajúcej kontroly výsledku verejného obstarávania.



Obec problém s financovaním novostavby materskej školy rieši už niekoľko mesiacov, v súčasnosti čaká na stanovisko o tom, či bude môcť na výstavbu škôlky využiť prostriedky z plánu obnovy. "Firma to zatiaľ stavia z vlastných zdrojov, ale už to ďalej nevie utiahnuť," skonštatoval Bari s tým, že ak samospráva nebude mať výstavbu materskej školy z čoho zaplatiť, bude jej hroziť nútená správa.