Výstavba Sky Park Tower pokračuje, veža má byť hotová v roku 2027

Bratislava 3. marca (TASR) - Na nároží Landererovej a Čulenovej ulice v Bratislave pokračuje výstavba projektu Sky Park Tower, posledného diela architektonického štúdia Zaha Hadid Architects na Slovensku. Ide o poslednú rezidenčnú vežu v rámci projektu Sky Park Residence, s výškou 125 metrov z nich bude zároveň aj najvyššou vežou. Jej dokončenie sa odhaduje na tretí kvartál roka 2027. Spoločnosť Alto Real Estate zároveň v pondelok spustila predaj bytov.



"V stavebnej jame sa dokončujú zemné práce. Sú kompletne dokončené pilótovacie práce. Momentálne prebieha betonáž základnej dosky a v časti jamy už betónujeme stropnú dosku nad piatym podzemným podlažím," uviedol pre TASR generálny riaditeľ spoločnosti Rastislav Valovič.



Stavebná jama by mala by podľa spoločnosti najväčšou na Slovensku, má zhruba 15,5 metra od súčasného terénu. Výšku má teda asi ako päťposchodový panelák. V súvislosti s výkopovými prácami sa z nej vyviezlo 177.000 ton zeminy, čo predstavuje okolo 7080 nákladných vozidiel. Podzemný parkovací priestor ponúkne viac ako 400 nadštandardne širokých miest, medzi autami bude o takmer pol metra viac, ako je obvyklé.



Posledná z rezidenčných veží projektu bude oproti zvyšným štyrom rezidenčným vežiam o 15 metrov vyššia, dosahovať bude 125 metrov. Mala by mať 33 nadzemných podlaží. Odlišná bude aj tým, že kým všetky doterajšie majú elipsovitý tvar, tá posledná bude mať dvojité zakrivenie. Developer do nej zároveň "vložil" oproti pôvodným vežiam aj viacero atribútov, napríklad bezparapetné okná. Súčasťou budovy má byť napríklad aj Sky Lounge (na stretnutia či oslavy), fitness centrum, joga miestnosť, detský kútik s dohľadom či umyváreň pre domáce zvieratá.



Sky Park Tower sa stane integrálnou súčasťou novej štvrte, ktorá rozširuje zelené priestory v centre Bratislavy. Schodovité terasy s výsadbami rastlín prepoja budovu s obnoveným parkom v Sky Park Residence. Podľa spoločnosti tam vznikol najväčší zelený park pri rezidenčnom projekte nielen v Bratislave, ale i na Slovensku, s rozlohou okolo 6,4 hektára.



Projekt kladie dôraz na energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje. Kľúčovým prvkom je podľa spoločnosti 13 kilometrov suchých vrtov pre čerpanie tepla a chladu, čím sa takmer eliminujú náklady na energiu. Suché vrty ako zdroj pre chlad a teplo sú totiž podľa nej päťkrát účinnejšie ako klasické tepelné čerpadlá vzduch-voda.



"Ak štvrtá veža Sky Parku bola evolúciou prvých troch, Sky Park Tower predstavuje doslova revolúciu," podotkol Valovič s tým, že dokončená by mala byť v treťom kvartáli roka 2027. Následne by sa mal spustiť kolaudačný proces, odovzdávanie bytov užívateľom je predbežne naplánované na rok 2028.



Rezidenčná veža mala byť v rámci projektu pôvodne kancelárskou budovou. Pred zhruba dvoma rokmi však prijala spoločnosť rozhodnutie a vežu transformovala na obytnú. Jej výška zostala rovnaká.