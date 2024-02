Výstavba športovej haly v Košiciach je tesne pred dokončením

Košice 9. februára (TASR) - Výstavba školskej športovej haly na Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Želiarska v košickej mestskej časti Ťahanovce je vo finálnej fáze. Ako mesto Košice informuje na svojej webovej stránke, práce sú hotové približne na 95 percent. Zhotoviteľ by chcel stavbu odovzdať ešte tento mesiac.



S výstavbou začali v polovici mája. Oproti pôvodným plánom by mali byť práce hotové s osemmesačným predstihom. "Zostáva dokončiť finálne úpravy a zariadenie haly, ako sú basketbalové koše, bránky a vybavenie na tenis a volejbal. Čo sa týka zázemia a exteriéru sme už vo finále a pevne veríme, že stavba bude odovzdaná bez chýb a nedorobkov do konca februára," uviedol Roland Ďurko zo spoločnosti Betpres.



Firma uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou 2,92 milióna eur. Po zvýšení, ktoré spôsobili práce navyše, práce, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii a doplnenie športového vybavenia nad rámec zmluvy, dosiahla cena za dielo 3,17 milióna eur. Mesto dostalo na výstavbu haly dotáciu vo výške 1,2 milióna eur z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zvyšnú sumu pokryje z bankového úveru.



Žiaci na Želiarskej sú jediní školáci v meste, ktorí nemajú v areáli školy vlastnú telocvičňu. Tú pôvodnú ešte v roku 2021 zbúrali pre jej nevyhovujúci technický stav. Na jej mieste teraz vyrástla nová multifunkčná hala. Mesto by ju chcelo odovzdať do užívania ešte pred letom.



Dopoludnia by mala slúžiť žiakom počas hodín telesnej výchovy a po vyučovaní športovým klubom. Okrem športovej prípravy pre deti z tamojšej ZŠ s MŠ bude určená najmä na loptové hry a poslúži aj na tréningy a zápasy košických volejbalových, basketbalových, hádzanárskych, futsalových, bedmintonových a florbalových tímov, predovšetkým v mládežníckych kategóriách. Nové športovisko má slúžiť aj florbalovej komunite.



Súčasťou haly s rozmermi zhruba 24 krát 56 metrov a výškou 8,7 metra sú šatne, sprchy a sociálne zariadenia, náraďovne, ošetrovňa, miestnosť pre trénerov a rozhodcov. Nechýba ani tribúna pre 100 divákov. V okolí haly podľa magistrátu pribudli nové prístupové komunikácie, parkovacie miesta, osvetlenie a oplotenie.