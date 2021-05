Výstavba štadióna pre mládež v B. Bystrici ide podľa plánu

Banská Bystrica 2. mája (TASR) – Stavebné práce na mestskom mládežníckom štadióne na sídlisku Radvaň v Banskej Bystrici napredujú a pred pár dňami tam vedenie mesta absolvovalo kontrolný deň.



"Hlavná budova so zázemím a šatňami rastie. Na jednej z tribún už boli osadené prefabrikované stupne, ktoré tvoria podklad pre osadenie sedačiek. V objektoch bufetov, toaliet a pokladní sa robia vnútorné omietky a obklady stien. Zároveň sa realizuje ochrana vysokotlakového plynového potrubia, rozvody kanalizácie a začína sa s výstavbou oporných múrov okolo hracej plochy. Na stavbu už doviezli aj stožiare osvetlenia ihriska," konštatoval na sociálnej sieti banskobystrický primátor Ján Nosko.



Celkové výdavky na výstavbu mestského mládežníckeho futbalového štadióna sú na úrovni okolo 3,25 milióna eur. Projekt je financovaný z mestského rozpočtu, úverových zdrojov a štátnej dotácie.



Banskobystrické sídlisko Radvaň má byť aj miestom vzniku najväčšieho športového a zábavného parku na Slovensku. Tam si to takisto v uplynulých dňoch namierilo vedenie mesta na obhliadku.



"Navštívili sme novovznikajúcu športovú a zábavnú arénu určenú pre všetky vekové kategórie. Viac ako 50 atrakcií, rôzne hracie zóny, multifunkčné ihrisko, miestnosti pre organizovanie osláv, reštaurácia s kaviarňou. To všetko bude v Radvani nielen pre najmenších Banskobystričanov, mládež a ich rodičov hneď, ako to pandemická situácia dovolí," uviedol Nosko s tým, že vďaka za tento projekt patrí slovenskému futbalovému reprezentantovi a rodákovi z Banskej Bystrice Marekovi Hamšíkovi a jeho tímu.