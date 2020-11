Výstavba urgentného príjmu nemocnice v Šaci pokračuje podľa plánu

Košice 6. novembra (TASR) - Nemocnica v košickej Šaci pokračuje vo výstavbe nového urgentného príjmu. Stavebné práce napredujú podľa schváleného harmonogramu a ani druhá vlna pandémie nového koronavírusu nemala na ich priebeh doposiaľ negatívny vplyv. Nový urgentný príjem by mal byť hotový najneskôr v januári 2022, informovala o tom v piatok Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.



Aktuálne finišujú stavebné práce na zhotovení stropnej dosky a pokračuje realizácia výťahového centra. "V najbližších dňoch budú nasledovať činnosti súvisiace s prepojením urgentného príjmu s jestvujúcimi budovami na úrovni suterénu a prízemia. Počas tohto mesiaca začneme s odbornými činnosťami na realizácii elektroinštalácie, kúrenia, rozvodov a vzduchotechniky," priblížil manažér technicko-prevádzkového úseku nemocnice Róbert Kateržábek.



Projekt vybudovania nového urgentného príjmu je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a to v celkovej sume 8.122.000 eur, pričom desať percent sumy uhradí nemocnica. Získané finančné prostriedky budú použité jednak na stavebné práce, ale taktiež na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, novej zdravotníckej techniky či na investíciu do informačno-komunikačných technológií.



Zhotoviteľom stavby je na základe výsledku verejného obstarávania spoločnosť Marcus Industry.