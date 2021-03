Výstavba urgentného príjmu v nemocnici v Šaci pokračuje bez meškania

Košice 18. marca (TASR) - Bez výraznejšieho meškania pokračujú práce na výstavbe nového urgentného príjmu v nemocnici v košickej Šaci. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.



„Na objekte urgentného príjmu prebiehajú stavebné práce na realizácii technického zariadenia budov a na objekte komunikačnej vertikály hrubá stavba v úrovni deviateho nadzemného podlažia,“ vysvetlil vedúci stavebného oddelenia nemocnice Dušan Ižák. Generálnemu dodávateľovi a jeho subdodávateľom sa podľa neho zatiaľ darí nahrádzať výpadky pracovníkov z dôvodu karantény z iných zdrojov. Pracovníci na stavbe sú na ochorenie COVID-19 pravidelne testovaní.



Pri vstupe do budovy nového urgentného príjmu má byť čakáreň s recepciou - triážou pacientov, kde ich nemocničný personál usmerní. „Na jednom mieste, v jednej budove, sme za účelom promptnej diagnostiky sústredili všetky moderné zobrazovacie metodiky ako najnovší CT prístroj, sonografia, RTG, a to všetko spolu s viacerými odbornými pohotovostnými ambulanciami ako chirurgia, ortopédia, neurológia,“ povedal vedúci lekár urgentného príjmu Juraj Miko. V rámci internistickej časti urgentného príjmu chcú mať štyri samostatné, plne prístrojovo vybavené a navzájom oddelené vyšetrovacie jednotky. Súčasťou má byť aj samostatný vchod pre posádky rýchlej zdravotnej pomoci a pre chodiacich pacientov. Priblížil, že pri potrebe observácie, resp. podania infúznej liečby, bude v šačianskej nemocnici k dispozícii samostatná expektačná miestnosť a chirurgická časť bude mať po otvorení najmodernejšiu mini operačnú sálu.



Projekt vybudovania nového urgentného príjmu je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a to v celkovej sume zhruba osem miliónov eur. Desať percent sumy uhradí nemocnica. Stavba má byť hotová začiatkom budúceho roka.