Výstavba v miestnej časti Iviny v obci Dúbravy je pozastavená

Detva 8. októbra (TASR) – Výstavba v miestnej časti Iviny v obci Dúbravy v Detvianskom okrese je aj naďalej pozastavená. TASR to potvrdila starostka Elena Grňová s tým, že je to pre zvyšujúci sa tlak i na základe iniciatívy Chránenej krajinnej oblasti Poľana.



Pripomenula, že do konca tohto roka by mal byť vypracovaný miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES). "Obec pripravuje doplnok k územnému plánu, v ktorom bude stanovené, na ktorých pozemkoch a aké typy budov bude možné stavať," vysvetlila. Dodala, že vlani do pozastavenia výstavby v Ivinách vydali v tejto lokalite dve stavebné povolenia. Jedno na výstavbu nového domu pre mladú rodinu so štyrmi členmi. Druhé bolo na rekonštrukciu existujúceho rodinného domu.



Ako informovala, po pozemkových úpravách zaznamenali Dúbravy enormný nárast žiadostí o výstavbu rodinných domov, chát a iných budov. Doplnila, že sa to týka obce i miestnej časti Iviny. "V územnom pláne obce z roku 2008 je v lokalite Iviny len odporúčané zanechať laznícke osídlenie. Na uvedené sa odvolávajú záujemcovia o výstavbu," spomenula.



Starostka poznamenala, že obecné zastupiteľstvo povolilo výstavbu rodinných domov obyvateľom, ktorí majú trvalý pobyt v Ivinách alebo zdedili pozemky v tejto lokalite. "Je to aj v záujme obce, aby nám pribúdali mladé rodiny, pretože tu žijú väčšinou seniori," konštatovala.



Správa Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana upozorňuje, že krajina Podpoľania stráca svoj typický ráz a znáša požiadavky ľudí. Podľa nej sa mení pod ťarchou množstva zásahov, patria sem rodinné bungalovové domy, škandinávske drevenice a aj ázijské jurty v strede úrodných polí. Informovala tiež, že územné plány treba pripravovať s dlhodobou perspektívou a chrániť tradičný vzhľad krajiny.