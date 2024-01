Výstavba vojenského archívu v Trnave sa opäť odsúva

Trnava 22. januára (TASR) - Nová budova Vojenského archívu - Centrálnej registratúry v Trnave nebude pravdepodobne postavená do konca roka 2025. Pred rokom a pol, v septembri 2022, pôvodný termín avizoval vtedajší minister obrany Jaroslav Naď. Aktuálne, po výmene vedenia rezortu, ako pre TASR uviedla Michaela Lacková z odboru komunikácie ministerstva obrany (MO), prebieha analýza rozbehnutých projektov a ďalšie postupy budú zadefinované až po zhodnotení záverov.



Na jeseň 2022 v Trnave Naď spolu s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom a primátorom Trnavy Petrom Bročkom informovali o projekte zodpovedajúcom 21. storočiu za 23,7 milióna eur. Výstavbou na pozemku, ktorý MO darovalo pred časom mesto Trnava, sa mali uvoľniť historické archívne priestory na svoj pôvodný účel - univerzitné vzdelávanie. Následne MO v novembri 2022 vyhlásilo verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu pre novú budovu.



MO nekonkretizovalo, v akom štádiu je príprava projektu a či v rozpočte počíta s realizáciou. "Trvanie niektorých procesov nie je možné z objektívnych príčin ovplyvniť, preto nie je možné presne určiť termín," doplnila Lacková.



Výstavbou vojenského archívu v Trnave sa zaoberali všetky doterajšie vedenia rezortu obrany. Už v roku 2008, keď rezort viedol František Kašický, bol spracovaný stavebný zámer a vydané územné rozhodnutie. Počítalo sa s nákladmi 3,31 milióna eur a termínom ukončenia 2010. Trnavčania sa s projektom mohli zoznámiť na radnici, úložná kapacita bola vyrátaná na 97.258 m2. Projekt sa nerealizoval, problémom bolo priame zadanie realizátorovi spájanému s vládou. Predtým v roku 2006, keď bol ministrom obrany Martin Fedor, sa uvažovalo aj o presťahovaní do Bratislavy do prenájmu do bývalých skladov zeleniny.



Komplex budov v Trnave, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou, bol postavený začiatkom 17. storočia na potreby Trnavskej univerzity. V súčasnosti je v havarijnom stave a nespĺňa podmienky archívneho objektu. Do rozdelenia Československa archivoval všetky osobné spisy občanov bývalého Československa. Po rozdelení republiky sa v Trnave archivujú tieto spisy a aj utajované a neutajované registratúrne záznamy slovenských ozbrojených síl.