Výstavba Vrbického mosta v Liptovskom Mikuláši pokračuje podľa plánu

Liptovský Mikuláš 27. mája (TASR) - Stavebné práce na Vrbickom moste v Liptovskom Mikuláši pokračujú podľa harmonogramu. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová. Presný termín ich ukončenia nekonkretizovala.



"Zástupcovia objednávateľa aj zhotoviteľ sú pripravení vykonať všetky kroky, aby bola stavba pripravená v čo možno najkratšom termíne," skonštatovala Lacová.



Most bol v havarijnom stave, rekonštruuje ho samosprávny kraj. Stavbu odovzdali zhotoviteľovi v septembri minulého roka. Ide o kompletnú prestavbu za viac ako dva milióny eur.



Zlý technický stav Vrbického mosta si vlani v marci vyžiadal aj dopravné obmedzenia, boli na ňom zúžené jazdné pruhy a znížená rýchlosť. Podľa vedenia mesta Liptovský Mikuláš ide o frekventovanú spojnicu centra s časťami Iľanovo a Ploštín. Využívajú ho aj zamestnanci Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika pri ceste do práce a prechádza ním tiež mestská autobusová doprava. Úsek je momentálne potrebné obchádzať.