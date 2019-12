Výstavba vyhliadkovej veže pokračuje, otvoria v nej múzeum R. Messnera

Štrbské Pleso 16. decembra (TASR) – Na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách pokračuje výstavba novej vyhliadkovej veže, otvoriť by ju mali pred letom budúceho roka. Investor, ktorým je spoločnosť High Tatras Tower, s. r. o., pri tvorbe stavby okrem iného spolupracuje s legendou svetového horolezectva Reinholdom Messnerom. Na pondelkovej tlačovej konferencii spoločne prezentovali víziu prvého zo sietí celosvetových múzeí o horolezectve. Karpaty by mali zastupovať práve Vysoké Tatry a vo veži by tak malo vniknúť múzeum o histórii slovenského, českého a poľského horolezectva.



Múzeum bude niesť názov Messner Mountain Heritage High Tatras a cieľom je otvoriť ho v rovnakom čase ako samotnú vežu. Financovanie stavby i následná prevádzka bude na pleciach investora, Messner do projektu vkladá svoje meno. Jednotlivé artefakty, niektoré aj priamo od legendárneho horolezca, fotografie či banery budú súčasťou samotného výstupu na vežu.



Výstavba veže, ktorá bude jednou z architektonických dominánt územia, sa na Slovensku nestretla len s pozitívnymi ohlasmi. Petíciu proti jej výstavbe na internete podpísalo už viac ako 8000 ľudí. Messnerovi sa však projekt páči a upozornil na to, že veža nebude postavená v prírode, ale v centre tatranskej osady pred vstupom do hôr. „V Alpách máme 16 miliónov turistov a musím povedať, že tá infraštruktúra je u nás agresívnejšia ako tu vo Vysokých Tatrách. Máme množstvo zubačiek, lanoviek a ďalšej infraštruktúry, tu to zďaleka nie je také masové,“ skonštatoval Messner. Zároveň dodal, že budovanie infraštruktúry je dôležité, avšak viesť diskusiu je potrebné seriózne a nie všetko treba vnímať negatívne. Stavba je podľa neho na Štrbskom Plese unikátnym architektonickým projektom.







Zástupca investora Roman Antal pre médiá potvrdil, že výstavba veže bude stáť milióny eur a v súčasnosti je projekt dokončený zhruba na 70 percent. „Zatiaľ nám výstavbu nič nenarušilo a všetko ide podľa plánu. Začiatok výstavby sme financovali z našich firemných zdrojov a teraz sa to dofinancuje z úveru. Predpokladaný termín kolaudácie je jún budúceho roka, momentálne dolaďujeme zmluvu o spolupráci s pánom Messnerom,“ priblížil aktuálny stav investície Antal. V súvislosti s petíciou zdôraznil, že veža sa stavia v zastavanom území a nijako nezasahuje do prírody. Myslí si, že tento projekt spoločnosť ocení až v budúcnosti.



Výška veže po dostavbe bude 53 metrov, umiestnená je v areáli vedľa skokanských mostíkov na Štrbskom Plese. Cieľom investora je návštevníkov aj interaktívnou formou vzdelávať a priniesť tak okrem horolezectva tiež informácie o tatranskej faune a flóre. Náučno-vyhliadková veža bude podľa investora novou príležitosťou pre návštevníkov lokality, ktorých cieľom nie je vysokohorská turistika. Sprostredkuje im výhľady na masív Vysokých Tatier, panorámu Nízkych Tatier i Popradskú kotlinu.



Messner otvorí múzeum na Štrbskom Plese: Cítim zodpovednosť

Legendárny horolezec Reinhold Messner bude mať múzeum na Štrbskom Plese. Messner Mountain Heritage High Tatras bude súčasťou vyhliadkovej veže, pričom ich otvorenie je v pláne v lete 2020.



"Mám zodpovednosť hovoriť o skutočnom horolezectve, ctiť ho a zachovávať odkazy horolezcov. Som nadšený, že na Štrbskom Plese vznikne takéto múzeum. Nebude však iba o mne, ale predovšetkým o miestnych horolezcoch," poznamenal Messner.



Finančné náklady spojené s múzeom budú v réžii súkromnej spoločnosti, ktorá financuje aj výstavbu vyhliadkovej veže na Štrbskom Plese. Podľa zástupcu High Tatras Tower Romana Antala bude spojenie Štrbského Plesa s horolezeckou legendou prospešné pre všetky strany.



"On už mal v hlave myšlienku, že vytvorí svetovú tour s múzeami horolezectva, chýbali mu však Karpaty. V septembri 2019 sme sa stretli a našli spoločné riešenie. Podobné múzeá otvorí aj na Mont Blancu i v Himalájach. Vysoké Tatry však budú mať prvenstvo, otvorené budú ako prvé. Presný dátum ešte nepoznáme, musíme si zosúladiť termíny rôznych povinností, ktoré máme nielen my, ale predovšetkým pán Messner. Je totiž priorita, aby bol pri otvorení spomínaného múzea na Štrbskom Plese," uviedol Antal s dodatkom, že nepôjde o putovnú, ale o stálu výstavu.



V múzeu budú rôzne Messnerove artefakty použité počas výstupov, ale aj predmety horolezcov so Slovenska, Česka i Poľska. "S horolezcami z týchto krajín som sa často stretával na rôznych akciách aj počas samotných výstupov. Nepochybujem o tom, že nájdeme spôsob ako osloviť čo najviac horolezcov, aby poskytli relikvie, ktoré budú takpovediac rozprávať ich príbehy. Rôzne laná, mačky či ďalšie časti výstroja určite oslovia návštevníkov. Myslím si, že keď sa ich ľudia dotknú, tak sa aj rozplačú a budú prežívať príbehy s tým spojené," poznamenal Messner.



Rodák z talianskeho Brixenu zdôraznil dôležitosť lokality pre takéto múzeum. Aj situovanie vyhliadkovej veže pred tzv. vstupom do Tatier ho presvedčilo o správnosti rozhodnutia spojiť svoje meno s múzeom. "Keby sa mi nepáčila poloha alebo samotná veža, tak by som do toho nešiel. Nezasahujeme do živej prírody, ale zároveň ju vidíme. To je krásne. Vo vnútri to bude o tradičnom horolezectve, budú sa tam konať aj rôzne prednášky, na ktoré pozveme ľudí zo Slovenska, Česka i Poľska."



Messner drží prvenstvá v dosiahnutí vrcholu Mount Everestu bez použitia kyslíkového prístroja i v sólo výstupe na tento štít. Štrnásť osemtisícioviek zdolal v rokoch 1970-1986, no horolezectvu sa aktívne venoval aj ďalej. Vydal mnoho publikácií, absolvoval náročné expedície. Zároveň vníma, ako sa horolezectvo vyvíja a mení. "V súčasnosti je možné vidieť, ako ľudia na umelých stenách robia niečo, čo sa chce podobať na horolezectvo, ale nie je to horolezectvo. Iba vtedy, keď idete do hôr na vlastnú zodpovednosť a nemáte cudziu pomoc, tak ste horolezec. Ja som teraz na začiatku novej etapy. Cítim zodpovednosť šíriť odkaz horolezectva, ktoré sa stáva viac kultúrnou než športovou udalosťou. Je potrebné hovoriť príbehy horolezectva a horolezcov, pretože sa na ne zabudne. Stále mám veľa nápadov a partnerov, ktorí mi ponúkajú možnosti ako rozprávať ten príbeh. Mnohí horolezci v mojom veku už nežijú, o to väčšiu zodpovednosť cítim," priznal Messner, ktorý je rád, že sa horolezectvo už dostalo aj do programu olympiády, aj keď "nejde o horolezectvo v pravom slova zmysle. Na olympiáde sa bude liezť po 15-metrových stenách v priaznivých podmienkach bez vplyvu počasia. To je obrovský rozdiel v porovnaní s tradičným horolezectvom, ktoré sa koná v skutočných horách so všetkým krásnym i nebezpečným, čo hory prinášajú. Ale áno, ide o niečo, čo môže pomôcť horolezectvu," dodal Messner.