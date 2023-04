Výstavba zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Sv. Jáne začala

Moravský Svätý Ján 21. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začal s výstavbou nového zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne v okrese Senica. Do zariadenia s kapacitou pre 40 klientov investuje takmer 5,9 milióna eur a ide o jeden z najväčších investičných projektov, ktorý kraj financuje.



Vďaka verejnému obstarávaniu ušetrila samospráva približne milión eur. Stavebné práce by mali trvať osemnásť mesiacov a ich zhotoviteľom je spoločnosť Sytiq. "Reagujeme na neustále sa zvyšujúci dopyt po poskytovaní služieb sociálnej starostlivosti. Preto pokračujeme v rozširovaní kapacít a pri obci Moravský Svätý Ján vytvoríme špičkové sociálne zariadenie pre klientov s rôznymi diagnózami. Navyše, postupujeme podľa nášho motta, 'nepredať, zveľadiť,' a toto zariadenie vybudujeme na mieste už nevyužívaného areálu, ktorý v minulosti slúžil škole v prírode," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič



Aktuálne sú v Moravskom Svätom Jáne dve zariadenia podobného druhu. "Jedno patrí pod samosprávny kraj a druhé je v pôsobnosti našej obce. To je orientované na seniorov, kde sú ľudia, ktorí majú stupeň odkázanosti 4, 5 a 6. Klienti krajského zariadenia majú úplne iné diagnózy a sú to ľudia v preddôchodkovom veku. O dostatok klientov v našom zariadení aj pri vzniku ďalšieho obavy nemáme," doplnil starosta obce Anton Emrich.



"Trnavský kraj sa snaží plánovať projekty na rozšírenie poskytovania sociálnych služieb a zameriava sa najmä na národný projekt deinštitucionalizácie a v tomto zmysle plánuje budovať aj ďalšie zariadenia. Máme aktuálne približne 760 žiadostí, a preto je potrebné aj naďalej budovať takéto zariadenia," povedala pre TASR podpredsedníčka TTSK Veronika Buc.



Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe štúdie realizovateľnosti a v rámci projektu budú komplexne zrekonštruované existujúce objekty, v ktorých vzniknú moderné ubytovacie a terapeutické priestory s technickým vybavením a bezbariérovým vstupom. V areáli budú taktiež spevnené chodníky a plochy s oddychovými a športovými zónami.



"Realizovaná štúdia poukázala aj na ďalší potenciál na prípadné rozšírenie zariadenia v budúcnosti či vytvorenie školiaceho strediska pre študentov v oblasti sociálnej práce," doplnila riaditeľka odboru sociálnych vecí TTSK Blažena Flamíková.



Samosprávny kraj plánuje na financovanie tohto projektu požiadať o finančnú podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o čom budú rozhodovať krajskí poslanci na zasadnutí 17. mája.