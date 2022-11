Výstavba zipline dráhy v Gombaseku finišuje, sprístupnia ju budúci rok

Slavec 7. novembra (TASR) – Výstavba približne 500 metrov dlhej zipline dráhy v Gombaseku, miestnej časti obce Slavec v okrese Rožňava, pomaly finišuje. Nová atrakcia však bude pre verejnosť prístupná až budúci rok. Pre TASR to uviedol Péter Kocskovics z občianskeho združenia (OZ) Pre rozvoj Gombaseku.



"Nástupná a výstupná stanica sú hotové aj riadne ukotvené. Čaká sa už len na preložku elektrického vedenia. Hneď ako sa podarí uložiť elektrické vedenie do zeme, natiahne sa lano a bude to úplne dokončené," priblížil Kocskovics.



Štartovacou stanicou zipline dráhy bude kempingový areál v Gombaseku. Prostredníctvom atrakcie sa návštevníci dostanú ku koncovej stanici, ktorá sa bude nachádzať pri pozostatkoch historického pavlínskeho kláštora.



Projekt zipline dráhy sumou 200.000 eur podporil aj Košický samosprávny kraj. Zhotoviteľom diela je spoločnosť En Libre, práce odštartovali začiatkom júla. Konečná suma sa v dôsledku zdražovania cien v stavebníctve podľa Kocskovicsa zrejme vyšplhá na viac ako 260.000 eur.



OZ si od novej atrakcie sľubuje zvýšenie atraktivity Gombaseku v oblasti cestovného ruchu i prilákanie nových návštevníkov. Zipline dráha by mala byť podľa Kocskovicsa dokončená v najbližších týždňoch, pre verejnosť ju však pre blížiace sa zimné obdobie plánujú sprístupniť až budúci rok.



Zakladajúcimi členmi OZ Pre rozvoj Gombaseku sú členovia OZ Sine Metu, ktoré v roku 2016 kúpilo tunajší kempingový areál a o rok neskôr aj areál pavlínskeho kláštora. Od tohto obdobia sa združenia venujú rekonštrukcii a modernizácii kempu i revitalizácii pozostatkov kláštora.