Výstavbu 2.etapy električkovej trate v Petržalke chcú začať tento rok

Bratislava 24. februára (TASR) - Výstavbu predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke v úseku od Bosákovej po Janíkov dvor plánuje mesto Bratislava spustiť ešte v tomto roku. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová s tým, že projekt ide zatiaľ podľa plánu.



Magistrát v októbri 2020 vyhlásil verejnú súťaž na predĺženie električkovej trate v Petržalke. Ukončenie tendra je naplánované do septembra 2021 v predpokladanej hodnote zákazky 90 miliónov eur. Lehota na predkladanie ponúk v súťaži sa však už niekoľkokrát predlžovala, aktuálne platí do 15. marca. Keďže chce hlavné mesto na projekt využiť eurofondy, električky by mali v úseku začať premávať najneskôr v decembri 2023.



"Predpokladaná hodnota zákazky je 90.567.150 eur bez DPH, pričom väčšina finančných prostriedkov na jej realizáciu bude mestu poskytnutá z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Predpokladaná lehota výstavby je 27 mesiacov," informovala ešte na jeseň 2020 Rajčanová.



Budúca električková trať v Petržalke bude nadväzovať na jej prvú etapu Jesenského – Jungmannova, v rámci ktorej sa kompletne rekonštruoval aj Starý most. Trasa je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke zhruba 4,2 kilometra a je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou zákazky sú aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky všetkých vedení a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.



Trať má navrhnutých sedem zastávok s pracovnými názvami Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor. Magistrát deklaruje, že kládol maximálny dôraz na to, aby sa nová električková trať stala súčasťou verejného priestoru. Súbežne s električkovou traťou sa vybuduje aj segregovaná cyklotrasa a tiež pešie i cyklistické prepojenia vrátane lávok pre peších cez Chorvátske rameno. Na tieto bude vyhlásená samostatná súťaž. Trať je navrhnutá ako zelená trať s použitím výsadby rozchodníkov.