Výstavbu 96 bytov na sídlisku Mazorníkovo v Brezne majú ukončiť na jar

Brezno 6. októbra (TASR) - Breznianska samospráva sa blíži do finále s výstavbou 96 nájomných bytov na sídlisku Mazorníkovo. Od budúceho roka pripravuje výstavbu ďalších 150 mestských bytov. Ako tvrdí primátor Brezna Tomáš Abel, mesto musí začať rásť a bez nových bytov a výstavby infraštruktúry to nejde.



"Základnou ideou je udržať mladých ľudí v našom meste. Napriek zlej situácii v samosprávach, čo sa týka financovania a dofinancovania, tak staviame na pomer obyvateľov, ktorých máme, naozaj veľa. Teraz máme vo výstavbe 96 bytov v jednej bytovke a pripravujeme ďalších 150. Väčšinou ide o dvojizbové, trojizbové a štvorizbové byty, takže či menšie alebo rozrastené mladé rodiny u nás určite nájdu pekné bývanie," konštatoval pre TASR Abel.



Výstavbu bytového domu, ktorý začali stavať pred dvomi rokmi, poznačila pandémia a enormný nárast cien stavebných materiálov. Bytovka bude pozostávať z desiatich jednoizbových, 42 dvojizbových, 37 trojizbových a sedem štvorizbových bytov stredného štandardu, určených najmä pre mladé rodiny a ľudí, ktorí hľadajú cenovo dostupné bývanie a spĺňajú podmienky.



Podľa viceprimátora Miroslava Fašanga jej dokončenie odhadujú na jar budúceho roka, v máji by sa tam mohli nasťahovať prvé rodiny. Investícia sa zatiaľ pohybuje na úrovni okolo ôsmich miliónov eur, výsledná suma bude známa po ukončení výstavby.



"Tieto stavby financujeme prednostne zo Štátneho fondu rozvoja bývania, to je alfa a omega celého financovania bytovej politiky v našom meste. Rovnako aj z vlastných, nie malých prostriedkov. Pri tejto bytovke hovoríme rádovo o niekoľko 100.000 eurách," zdôraznil primátor.



Samospráva pripravuje jednu väčšiu bytovku aj v areáli bývalých kasární, kde je bytová výstavba už rozbehnutá, ale cez súkromných investorov.



Radnica aktuálne eviduje takmer 250 žiadostí o mestský nájomný byt. Poslanci na septembrovom zastupiteľstve schválili poradovník žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie vo vlastníctve mesta.