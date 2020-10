Výstavbu cyklochodníka v Partizánskom zabezpečí Trenčiansky kraj

Partizánske 16. októbra (TASR) - Výstavbu cyklistického chodníka pri korune hrádze rieky Nitra v Partizánskom by mal zabezpečiť Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). Dohodli sa na tom zástupcovia mesta a kraja.



Výstavbu cyklochodníka by mal TSK financovať z fondov Európskej únie (EÚ). "Keby aj projekt nevyšiel, momentálne pripravujeme rokovanie k prioritám volebného obvodu Partizánske na nadchádzajúce dva roky. Ja sa budem spolu s kolegami snažiť, aby okrem priorít v podobe dvoch stredných škôl, rekonštrukcie hvezdárne a postupných opráv ciest, bol z 20 miliónov eur vyčlenený rozpočet na realizáciu prvej etapy cyklochodníka na hornej Nitre, ktorá by začínala práve v Partizánskom," ozrejmil primátor mesta a poslanec TSK Jozef Božik.



Samospráva sa podľa neho tak nechce spoliehať len na európske zdroje, ale využiť predpoklady na to, aby prvú etapu mohli financovať priamo zo zdrojov TSK.



Cyklistický chodník má spájať významné pamiatky niekdajšieho obuvníckeho mesta. Samospráva mala investíciu pôvodne realizovať v rámci cezhraničného projektu, Valašské Meziříčí však pre finančnú náročnosť svojho zámeru od realizácie ustúpilo.



Ambíciou mesta je podľa Božika vybudovať celú sieť cyklochodníkov, takzvaný vnútorný okruh, ktorý by nadväzoval na cyklistický chodník pri štátnej ceste I/64. "Chcel by som, aby pokračoval ďalej v Parku Milana Rastislava Štefánika, v blízkosti železničnej stanice, poza Ulicu Gen. Svobodu. Cyklochodník by pokračoval ďalej až k železničnému mostu nad riekou Nitrica, a potom po korune hrádze rieky Nitrica by sa napájal na ten, ktorý chceme budovať s TSK," dodal.