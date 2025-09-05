< sekcia Regióny
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Autor TASR
Banská Bystrica 5. septembra (TASR) - Výstavbu kruhovej križovatky pred vstupom do Sliača od Zvolena ukončili a v súčasnosti ju môžu vodiči využívať bez obmedzení. Na brífingu o tom v piatok informoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter, ktorý bol investorom stavby.
V rámci prác urobili verejné osvetlenie, spevnili krajnice a upravili okolité pozemky, ktoré stavba zasiahla. Ďalej osadili zvodidlá a označili trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie. Zhotoviteľom kruhovej križovatky bola spoločnosť Colas Slovakia. Na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov sa na výstavbe podieľal aj developer, ktorý v tomto území pripravuje obytnú výstavbu. „Celková investícia je približne 1,2 milióna eur, z toho 900.000 eur financoval súkromný investor. Ďalších 330.000 eur je suma, ktorú dal kraj na preloženie plynového vedenia,“ uviedol Lunter. Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi 12. decembra minulého roka a práce na ňom sa začali 14. januára tohto roka.
Doteraz bola na tomto mieste nevyhovujúca križovatka s tromi ramenami. Po ukončení stavebných prác ju nahradila okružná križovatka so štyrmi ramenami. „Výhodu má v tom, že znižuje riziko vážnych dopravných nehôd. Zároveň sa vďaka lepšiemu usmerneniu dopravy znižujú zápchy a zvyšuje sa priepustnosť križovatky,“ vysvetlil BBSK.
Primátorka Sliača Ľubica Balgová spomenula, že nová kruhová križovatka priniesla efektívnejšiu dopravu. Podľa nej je to tak aj napriek tomu, že nie je v intraviláne mesta. „Autá stáli niekedy až pri mestskom úrade, pretože pomenili pravidlá, vďaka kruhovej križovatke je toto miesto prehľadnejšie,“ reagovala.
Vlani ukončil kraj práce na novej kruhovej križovatke na vjazde do Zvolena v smere zo Sliača, blízko bývalého nákupného strediska. Má dva jazdné pruhy a do križovatky investoval BBSK 1,8 milióna eur. Takmer 900.000 eur sa mu podarilo získať z eurofondových zdrojov Programu Slovensko.
