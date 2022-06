Výstavbu okružnej križovatky v Liptovskom Hrádku čoskoro spustia

Liptovský Hrádok 9. júna (TASR) – Práce na výstavbe okružnej križovatky pod Skalkou v Liptovskom Hrádku sa začnú v týchto dňoch. Potvrdila to vo štvrtok hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová s tým, že hotová by mala byť o päť mesiacov.



V úseku bude potrebné rátať s obmedzenou rýchlosťou a zmenšením počtu jazdných pruhov. "Stavebné úpravy sa dotknú prevažne existujúcich spevnených plôch, bez zasiahnutia do okolitého terénu. Nová okružná križovatka zvýši priepustnosť, čo pomôže lepšej plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky," uviedla riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.



Dodala, že kým sa začnú realizovať samotné stavebné práce, je nutné zrealizovať prekládku alebo zabezpečenie inžinierskych sietí, ktoré sa v križovatke nachádzajú. Ide najmä o optické káble, aby nedošlo k ich poškodeniu.



Nová okružná križovatka v Liptovskom Hrádku podľa primátora Branislava Trégera pomôže zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste. Investíciu označil za jednu z kľúčových z hľadiska cestnej premávky. Spolu so ŽSK sa na nej podieľa aj mesto.