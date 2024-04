Škôlku zmarilo zdražovanie, Kameňany sa o dotáciu uchádzajú opäť

Kameňany 10. apríla (TASR) - Obec Kameňany v okrese Revúca sa opäť uchádza o dotáciu na výstavbu novej materskej školy. Samospráva mala na projekt financie schválené už v roku 2021, pre zdražovanie v stavebníctve však výstavbu nebolo možné realizovať. Dotáciu by obec chcela získať znovu, tentokrát sa uchádza o zdroje z plánu obnovy. Pre TASR to uviedol starosta Erik Vranka.



Nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 500.000 eur určený na výstavbu novej škôlky obci Kameňany schválili na jeseň 2021. Projekt však podľa starostu zmarila pandémia nového koronavírusu a zdražovanie v oblasti stavebníctva. "Ceny išli vtedy rapídne hore, za tú cenu sa to nedalo zrealizovať a nebolo možné ani navýšiť dotáciu," skonštatoval Vranka.



Aktuálne už samospráva podala žiadosť o poskytnutie dotácie z plánu obnovy. V rámci projektu počíta s novostavbou škôlky, ktorú by mohlo navštevovať viac ako 60 detí. "Mala by pozostávať z troch tried a jedálne pre žiakov škôlky. Pôjde o budovu zloženú z prízemia a jedného poschodia," priblížil starosta.



V Kameňanoch v súčasnosti funguje škôlka zriadená v jednom z rodinných domov, navštevovať ju však z kapacitných dôvodov môže len približne dvadsiatka detí. "Počítali sme, že ak by sme chceli dostať všetky deti do škôlky, potrebovali by sme kapacitu pre približne 60 žiakov," dodal Vranka.



Samospráva má už pre výstavbu novej škôlky vysúťaženého aj dodávateľa, zákazku za 840.000 eur bez DPH získala spoločnosť banet. "V súčasnosti čakáme na schválenie žiadosti o financie. S dodávateľom sme dohodnutí, že po schválení žiadosti začíname s výstavbou okamžite," skonštatoval starosta.