Výstavisko Incheba ponúka zriadenie tzv. drive-in očkovacieho centra

Bratislava 12. apríla (TASR) – Najväčšie slovenské výstavisko Incheba Expo Bratislava prichádza s možnosťou zriadenia tzv. drive-in vakcinačného centra. Poukazuje na skúsenosti zo zahraničia, pri ponúkaných priestoroch argumentuje ich veľkosťou, bezpečnosťou, strategickou polohou, dopravným napojením i dostatkom parkovacích miest. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pre nedostatok vakcín o zriadení ďalšieho veľkokapacitného centra v Bratislave neuvažuje, preferuje vytvorenie centra v iných krajských mestách kraja.



Podľa spoločnosti Incheba prináša drive-in model vakcinácie množstvo výhod. "Okrem vysokého komfortu pre záujemcov o očkovanie vrátane ochrany pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, je to predovšetkým mimoriadne nízke riziko nákazy. Pacienti de facto ostávajú vo svojej bubline, ktorú predstavuje ich vozidlo, a neprichádzajú do styku s inými záujemcami o očkovanie," priblížil výkonný riaditeľ spoločnosti Alexander Rozin ml.



Logistika takéhoto očkovania počíta so zriadením štyroch stanovíšť, respektíve zastávok. Po vjazde do areálu nasledujú zastávky na registráciu, vyšetrenie a pohovor s lekárom, samotné očkovanie a napokon 15-minútové zotrvanie v oddychovej zóne na vyčlenenom parkovisku. Potrebné dokumenty ako poučenie a písomný súhlas pacienta o očkovaní či anamnestický dotazník by si mal každý záujemca vyplniť vopred. "Zo zahraničia zaznievajú údaje, že vďaka tomuto modelu môže zdravotník za víkend zaočkovať až 6000 ľudí," doplnil Rozin s tým, že priestory sú pripravení vyčleniť aj pre štandardné očkovanie peších. Priestory ponúka len za úhradu nutných nákladov.



Bratislavský kraj priznal, že s výstaviskom uvažoval pôvodne ako s prvým miestom pre vznik veľkokapacitného očkovacieho centra, keďže spĺňalo všetky predpoklady od dostupnosti, dostatku parkovacích miest i kapacity. "Žiaľ, cenová ponuka za poskytnutie priestorov bola pre kraj i pre štát nad rámec finančných možností," uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman. Kraj sa nakoniec rozhodol pre priestory Národného futbalového štadióna (NFŠ) na Tehelnom poli, ktoré je podľa neho pre unikátnu vzduchotechniku najbezpečnejším veľkokapacitným očkovacím centrom na Slovensku.



Bratislavský kraj aktuálne podľa hovorkyne neuvažuje o zriadení ďalšieho veľkokapacitného očkovacieho centra v hlavnom meste. Odôvodňuje to nedostatkom vakcín, čím je kapacita očkovacieho centra v NFŠ využitá približne na 30 percent. "BSK namiesto toho podporuje myšlienku zriadenia takýchto centier v ostatných okresných mestách kraja," doplnila Forman.