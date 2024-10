Výstavná sála v Žiari nad Hronom má vynovenú podlahu

Žiar nad Hronom 9. októbra (TASR) - Výstavná sála Mestského kultúrneho centra (MsKC) v Žiari nad Hronom má novú podlahu. Podľa riaditeľky MsKC Michaely Hric Pribilincovej budú mať priestory vďaka rekonštrukcii podlahy ešte širšie využitie ako doteraz.



"Výstavná sála už bola poslednou sálou, kde bol starý koberec. Takže to bolo potrebné zrekonštruovať," priblížila Hric Pribilincová s tým, že pre jeho výmenu za plávajúcu podlahu sa rozhodli aj z hľadiska lepšej údržby.



Podlahu podľa jej slov za výhodnú cenu zakúpili ešte vlani, jej kladenie prebiehalo tento rok v dvoch etapách. Pre kruhový pôdorys miestnosti bola položenie podlahy o čosi náročnejšie. "Tým pádom máme všetky sály s vymenenou podlahou, zmodernizované. Lepšie to vyzerá a priestory sú dôstojnejšie," poznamenala riaditeľka.



V sále organizujú zvyčajne výstavy, po renovácii však bude mať širšie využitie. "Výstavná sála sa môže teraz využívať na rôzne rauty či menšie prednášky," dodala Hric Pribilincová.



V MsKC v uplynulom období vďaka dotácii zrekonštruovali aj sociálne zariadenia a zmodernizovali kinotechniku. V blízkej budúcnosti by podľa riaditeľky potrebovali vymeniť ešte stoličky v hlavnej sále, kde sa organizujú veľké firemné akcie, plesy a zábavy.