Výstavou v Seredi pripomenú Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Sereď 6. septembra (TASR) – Výstavu a koncert pri príležitosti pamätného Dňa obetí holokaustu a rasového násilia a Európskeho dňa židovskej kultúry pripravilo na nedeľu Múzeum holokaustu v Seredi. Návštevníkom sa predstaví Bruno Walter Chamber Orchestra, popri stálej expozícii si bude možné až do 24. novembra pozrieť prezentáciu protižidovskej propagandy na stránkach tlače počas Slovenského štátu. Kurátor Matej Beránek uviedol, že na výstavu vybral články, ktoré vychádzali v denníkoch Slovák a Gardista.



"Výstavou som poukázal na propagandu ako jeden z kľúčových nástrojov protižidovskej politiky Slovenského štátu. Zameral som sa predovšetkým na jej šírenie prostredníctvom dobovej tlače, ktorou sa snažili ovplyvňovať verejnú mienku," uviedol. Dodal, že už od obdobia autonómie slovenského územia medzi rokmi 1938 – 1939 zaujímali noviny Slovák, ktoré boli tlačovým orgánom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a Gardista ako tlačový orgán Hlinkovej gardy, jasný postoj k tzv. židovskej otázke a systematicky budovali obraz Žida ako nepriateľa.



"Zachovali si ho až do konca vojny, respektíve do posledných vydaných čísel. Dokonca ani vtedy neprestávali šíriť otvorenú nenávisť voči židovskej komunite na Slovensku, ktorá bola v tom čase takmer úplne zlikvidovaná," doplnil Beránek. Denníky vychádzali počas celého trvania Slovenského štátu a boli čitateľskej verejnosti bežne dostupné. Beránek vybral okrem iných články reagujúce na prijatie židovského kódexu, na odchody transportov či na vypuknutie Slovenského národného povstania.



Bruno Walter Chamber Orchestra s dirigentom Jackom Martinim Händlerom odohrá Koncert pre violončelo a orchester Josepha Haydna, hrou na klavíri sa predstaví Lukas Sternath a na violončele Alexander Warenberg.