Výstavu Bienále ilustrácií Bratislava 2025 predĺžili
Aktuálny 30. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2025 predlžujú organizátori pre zvýšený záujem verejnosti do 8. februára.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Aktuálny 30. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2025 predlžujú organizátori pre zvýšený záujem verejnosti do 8. februára. V priestoroch Slovenskej národnej galérie (SNG) sa okrem medzinárodnej súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež predlžujú aj viaceré sprievodné výstavy. TASR o tom informovala Alžbeta Blažkovičová z Bibiany, ktorá je hlavným organizátorom. Výstava mala pôvodne trvať do 11. januára.
„Teší ma, že tým umožníme všetkým milovníkom ilustrácie, ktorí ešte nemali príležitosť BIB navštíviť, prípadne si chcú svoj zážitok z tohtoročného ročníka zopakovať, môžu tak urobiť v predĺženom termíne,“ skonštatovala riaditeľka Bibiany Petra Flach.
BIB predstavuje výber originálov prác 291 renomovaných medzinárodných ilustrátorov zo 42 krajín sveta. Ponúka pohľad na rozmanité výtvarné prístupy a techniky, pričom podľa organizátorov potvrdzuje, že detská ilustrácia má v súčasnom umení a kultúre nezastupiteľné miesto. Jubilejný ročník BIB otvoril svoje brány verejnosti 4. októbra 2025.
V priestoroch SNG sú zároveň predĺžené aj viaceré sprievodné výstavy, a to Hložník - Brunovský - Kállay: Labyrint umenia a zrkadlo duše, Sieň slávy či Retrospektíva BIB 1967 - 2025. V priestoroch Bibiany môžu zasa návštevníci zavítať na výstavu Superhrdinovia v Bratislave, ktorá potrvá do 1. február a interaktívnu výstavu Príbeh ilustrácie, ktorá je predĺžená do 1. marca.
