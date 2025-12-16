< sekcia Regióny
Výstavu československej plagátovej školy uzatvára tvorba J. Vyleťala
Bratislava 16. decembra (TASR) - Celoročný výstavný projekt Zlatá éra československého filmového plagátu 1960 - 1989 v bratislavskom kine Lumiére uzatvára posledná výstava. V kurátorskej koncepcii Pavla Rajčana predstavuje plagátovú tvorbu maliara, grafika, divadelného a filmového výtvarníka Josefa Vyleťala.
Ako ďalej informuje Slovenský filmový ústav (SFÚ), utorková vernisáž výstavy so začiatkom o 17.00 h je spojená s projekciou dokumentu Identita: Film o českom grafickom dizajne, ktorý mapuje viac ako sto rokov českej vizuálnej kultúry.
„Josef Vyleťal je svojím surreálnym výtvarným prejavom ďalšou ikonickou postavou československého plagátu. Jeho plagáty hýria fantáziou, sú plné snových motívov a zároveň v nich cituje slávne postavy svetového maliarstva, ako sú Max Ernst, Hieronymus Bosch či Salvador Dalí,“ hovorí Pavel Rajčan, kurátor výstavy a pražskej zbierky autorských výtvarných filmových plagátov Terryho ponožky, ktorý stojí za celoročným výstavným projektom Zlatá éra československého filmového plagátu 1960 - 1989. Podľa jeho slov Vyleťala často označujú ako „československý Salvador Dalí“.
Výstava plagátovej tvorby Vyleťala v podobe kolekcie 30 diel je prístupná do začiatku marca 2026. Ide o v poradí štvrtú výstavu cyklu Zlatá éra československého filmového plagátu 1960 - 1989 v kine Lumiére. Od marca boli na stenách foyeru kina umiestnené plagáty maliara a grafika Milana Grygara, grafického dizajnéra, architekta a typografa Zdeňka Zieglera a maliara, ilustrátora, grafika, scénografa a kostýmového výtvarníka Karla Vacu.
Josef Vyleťal sa narodil 18. júna 1940 v Brne a zomrel 3. februára 1989 v Prahe. Začiatky jeho vysokoškolského štúdia sú spojené s pobytom v Bratislave, kde študoval na Fakulte architektúry vtedajšej Slovenskej vysokej školy technickej, neskôr študoval na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe. Samostatne vystavoval od roku 1963, kolektívne od roku 1965. V roku 1962 sa stal scénickým výtvarníkom v pražskom Divadle na zábradlí, kde sa zoznámil s Václavom Havlom a Janom Němcom. Spolupracovať začal aj s filmovými tvorcami. V roku 1978 vytvoril scénu a kostýmy pre film Juraja Herza Panna a netvor a v roku 1979 pracoval s Františkom Vláčilom na filme Koncert na konci leta (1979). V rozmedzí rokov 1964 až 1988 vytvoril 126 plagátov pre vtedajšiu Ústrednú požičovňu filmov. Jeho plagát k filmu Panna a netvor získal Striebornú plaketu na Medzinárodnom filmovom festivale v Chicagu v roku 1979.
