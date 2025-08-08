< sekcia Regióny
Výstavu Hana videlo takmer 20.000 návštevníkov
Hanu Gregorovú predstavuje aj ako bojovníčku za práva žien, za ich rovnoprávnosť s mužmi, za nové témy v literatúre, za lepšiu tvorbu pre deti, za možnosť voľby o smerovaní vlastného života pre ženy.
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Rozsiahlu výstavu Hana, mapujúcu tvorbu a pôsobenie Hany Gregorovej - spisovateľky, intelektuálky, feministky, organizátorky kultúrneho života, novinárky a tiež manželky Jozefa Gregora Tajovského si v Múzeu mesta Bratislava (MMB) pozrelo takmer 20.000 návštevníkov. TASR o tom informovala PR manažérka Katarína Selecká. Výstavu inštalovanú na dvoch poschodiach Apponyiho paláca môžu záujemcovia vidieť už len do konca augusta.
Hanu Gregorovú predstavuje aj ako bojovníčku za práva žien, za ich rovnoprávnosť s mužmi, za nové témy v literatúre, za lepšiu tvorbu pre deti, za možnosť voľby o smerovaní vlastného života pre ženy. „Úplne prirodzene a nenútene prekračovala hranice súkromnej a verejnej sféry - raz bola dokonalá hostiteľka, inokedy zapálená prednášajúca či spoluautorka manifestu. To všetko v období, keď to nebolo vôbec bežné,“ uvádza kurátorský tím výstavy, ktorá sa koná pri príležitosti 140. výročia narodenia Hany Gregorovej (1885-1958).
Ponúka najkomplexnejší pohľad na jej životné osudy, literárnu tvorbu a aktivity. „Krstné meno Hana, ako ju výstavou oslovujeme, chápeme aj ako vyjadrenie jej emancipácie a nezávislosti v myslení a názoroch. Našim zámerom je, aby na výstave prehovárala Hana Gregorová sama za seba,“ vysvetľuje autorský tím výstavy, ktorý tvoria Daniel Hupko, Jana Jablonická Zezulová a Monika Kapráliková.
„Je to prvá historická monografická výstava venovaná Hane Gregorovej, na jej život nazeráme z viacerých uhlov pohľadu. Chceme ju predstaviť ako komplexnú osobnosť bez toho, aby sme návštevníkovi vnucovali nejaký pohľad na ňu, chceme ho sprevádzať jej životom, ukázať všetky politické obdobia, ktoré prežila,“ povedal pre TASR Hupko.
Časť výstavného projektu predstavuje aj autentické predmety, nábytok i diela z osobnej pozostalosti Hany Gregorovej a jej manžela Jozefa Gregora Tajovského. Podľa Hupka bolo MMB prvou pamäťovou inštitúciou, ktorej Dagmar Prášilová Gregorová, jediná dcéra Hany a J. G. Tajovského, darovala predmety po svojich rodičoch, viažuce sa k ich pobytu v Bratislave.
Hanu Gregorovú predstavuje aj ako bojovníčku za práva žien, za ich rovnoprávnosť s mužmi, za nové témy v literatúre, za lepšiu tvorbu pre deti, za možnosť voľby o smerovaní vlastného života pre ženy. „Úplne prirodzene a nenútene prekračovala hranice súkromnej a verejnej sféry - raz bola dokonalá hostiteľka, inokedy zapálená prednášajúca či spoluautorka manifestu. To všetko v období, keď to nebolo vôbec bežné,“ uvádza kurátorský tím výstavy, ktorá sa koná pri príležitosti 140. výročia narodenia Hany Gregorovej (1885-1958).
Ponúka najkomplexnejší pohľad na jej životné osudy, literárnu tvorbu a aktivity. „Krstné meno Hana, ako ju výstavou oslovujeme, chápeme aj ako vyjadrenie jej emancipácie a nezávislosti v myslení a názoroch. Našim zámerom je, aby na výstave prehovárala Hana Gregorová sama za seba,“ vysvetľuje autorský tím výstavy, ktorý tvoria Daniel Hupko, Jana Jablonická Zezulová a Monika Kapráliková.
„Je to prvá historická monografická výstava venovaná Hane Gregorovej, na jej život nazeráme z viacerých uhlov pohľadu. Chceme ju predstaviť ako komplexnú osobnosť bez toho, aby sme návštevníkovi vnucovali nejaký pohľad na ňu, chceme ho sprevádzať jej životom, ukázať všetky politické obdobia, ktoré prežila,“ povedal pre TASR Hupko.
Časť výstavného projektu predstavuje aj autentické predmety, nábytok i diela z osobnej pozostalosti Hany Gregorovej a jej manžela Jozefa Gregora Tajovského. Podľa Hupka bolo MMB prvou pamäťovou inštitúciou, ktorej Dagmar Prášilová Gregorová, jediná dcéra Hany a J. G. Tajovského, darovala predmety po svojich rodičoch, viažuce sa k ich pobytu v Bratislave.