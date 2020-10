Výstavu k 90. výročiu spevokolu Bradlan sprístupnili bez vernisáže

Trnava 11. októbra (TASR) – K 90. výročiu založenia v Západoslovenskom múzeu (ZsM) v Trnave sprístupnili výstavu o mužskom speváckom zbore Bradlan. Robotnícky spevokol si dobovými fotografiami, dokumentmi i trofejami pripomína svoju históriu, ktorá sa začala písať v roku 1930. V koncertnej sále múzea si ju možno pozrieť do 2. novembra, informovala o tom vedúca prezentačného oddelenia ZsM Simona Jurčová.



"Táto výstava bola naplánovaná na máj, lebo Bradlan oficiálne vznikol 30. mája v trnavskom hostinci Stará strelnica. Z dôvodov pandémie COVID-19 sme ju preložili na súčasný termín. No, žiaľ, ani teraz nám situácia neumožnila, aby sme ju otvorili v piatok (9. 10.) vernisážou za účasti súčasných i bývalých Bradlanistov i priaznivcov," uviedla Jurčová pre TASR.



Bradlan založili trnavskí robotníci vtedajšej Vozovky. Spevokol pôsobí od založenia nepretržite a do dnešného dňa sa v ňom vystriedalo niekoľko generácií spevákov, ktorí nacvičovali a vystupovali pod vedením spolu až 18 dirigentov. Koncom 30. rokov hrozil spevokolu zánik, no proti jeho rozpusteniu sa postavil skladateľ, trnavský rodák Mikuláš Schneider Trnavský a 9. decembra 1938 prijal funkciu doživotného čestného predsedu spevokolu. Bol jedným z radu osobností, ktoré sa so speváckym telesom spojili prácou či podporou.



Bradlan zorganizoval stovky vystúpení a koncertov na domácich i zahraničných pódiách. Spieval v Litve, Bulharsku, Česku, Juhoslávii, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Taliansku, Fínsku a Francúzsku. Je okrem celého radu iných cien aj nositeľom Ceny mesta Trnava (2000) a Ceny Trnavského samosprávneho kraja (2007). V súčasnosti spieva zbor pod taktovkou dirigenta Andreja Rapanta a predsedom zboru je jeho dlhoročný člen Daniel Daniš.