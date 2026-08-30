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Výstavu Kehila - židovská Levoča otvoria vo štvrtok v mestskej galérii
Bol prvým predsedom vtedajšej židovskej obce v Levoči. Dodala, že po 127 rokoch sa artefakt na krátky čas vracia z výpožičky späť na svoje pôvodné miesto.
Autor TASR
Levoča 30. augusta (TASR) - Mestské kultúrne centrum, Galéria mesta Levoča a občianske združenie (OZ) Mekomot Slovakia pozývajú na vernisáž výstavy Kehila - židovská Levoča, ktorá bude otvorená vo štvrtok 3. septembra o 17.00 h v Galérii mesta Levoča. TASR o tom informovala Vladimíra Novotná Čajová z tamojšieho mestského úradu.
„Výstava prináša unikátny pohľad na život židovskej komunity, ktorá po stáročia formovala tvár Levoče a regiónu, kým jej osudy krutým spôsobom nepretrhla druhá svetová vojna,“ uvádza s tým, že vrcholom výstavy má byť historický levočský parochet - zdobený zamatový záves s vyšívanou zlatou korunou Tóry, ktorý v roku 1898/1899 daroval Šmuel (Samuel/Samu) Winter. Bol prvým predsedom vtedajšej židovskej obce v Levoči. Dodala, že po 127 rokoch sa artefakt na krátky čas vracia z výpožičky späť na svoje pôvodné miesto.
„Návrat historického parocheta nech je pre nás všetkých symbolom toho, že to, čo bolo stratené alebo zabudnuté, môže vďaka spoločnému úsiliu opäť ožiť,“ objasnil zakladateľ OZ Mekomot Slovakia Hiro Jason Richter.
Ako dodala Novotná Čajová, otvorenie výstavy nadväzuje na blížiaci sa Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia, a to 9. septembra a celoslovenské podujatie Nezabudnutí susedia.
Podľa nej výstava návštevníkom priblíži prostredníctvom zbierky dochovaných judaík, historických dokumentov a fotografií každodenný život, vzdelávanie, slávenie sviatkov aj rituálne zvyky levočských Židov.
„Výstava prináša unikátny pohľad na život židovskej komunity, ktorá po stáročia formovala tvár Levoče a regiónu, kým jej osudy krutým spôsobom nepretrhla druhá svetová vojna,“ uvádza s tým, že vrcholom výstavy má byť historický levočský parochet - zdobený zamatový záves s vyšívanou zlatou korunou Tóry, ktorý v roku 1898/1899 daroval Šmuel (Samuel/Samu) Winter. Bol prvým predsedom vtedajšej židovskej obce v Levoči. Dodala, že po 127 rokoch sa artefakt na krátky čas vracia z výpožičky späť na svoje pôvodné miesto.
„Návrat historického parocheta nech je pre nás všetkých symbolom toho, že to, čo bolo stratené alebo zabudnuté, môže vďaka spoločnému úsiliu opäť ožiť,“ objasnil zakladateľ OZ Mekomot Slovakia Hiro Jason Richter.
Ako dodala Novotná Čajová, otvorenie výstavy nadväzuje na blížiaci sa Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia, a to 9. septembra a celoslovenské podujatie Nezabudnutí susedia.
Podľa nej výstava návštevníkom priblíži prostredníctvom zbierky dochovaných judaík, historických dokumentov a fotografií každodenný život, vzdelávanie, slávenie sviatkov aj rituálne zvyky levočských Židov.