Výstavu Od telegrafu k internetu stihnú návštevníci aj počas leta

Banská Bystrica 21. apríla (TASR) - Históriu telekomunikačnej a výpočtovej techniky priblíži nová interaktívna výstava v Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici, ktorú otvoria 25. apríla pod názvom Od telegrafu k internetu. Prostredníctvom zozbieraných prístrojov a zariadení zo zbierky odborníka na internetové siete Rudolfa Kubíka, ako aj Poštového múzea vo výstavných priestoroch v sídle Slovenskej pošty sa návštevníci dozvedia, ako prechádzali komunikačné technológie vývojom. TASR o tom informovala manažérka SSM Dana Kurtíková.



"Návštevníci sa môžu tešiť na telegraf, analógové telefóny, počítače či staré pamäťové médiá. Vyskúšajú a naučia sa používať Morseovu abecedu, telefonovať vytočením čísla, ale aj otestovať počítač na umelú inteligenciu. Zaujímavosťou bude práca s historickým počítačom, prezeranie dobových webových stránok či možnosť zahrať si 2D počítačové hry. Veľkým prínosom je pre nás spolupráca s Poštovým múzeom. Návštevníci nájdu viac informácií o telefóne a telegrafe v poštových službách v časti výstavy, ktorá je inštalovaná v ich priestoroch," priblížil kurátor Peter Račko.



Časť výstavy v Thurzovom dome bude venovaná rímskokatolíckemu kňazovi, maliarovi, vynálezcovi a priekopníkovi bezdrôtovej telegrafie Jozefovi Murgašovi. Nebudú chýbať ani rôzne ukážkové sprievodné podujatia.



"Pri zrode myšlienky urobiť v spolupráci s múzeom výstavu o informačných a počítačových technológiách som ako vášnivý zberateľ myslel aj na popularizáciu a historický vývoj tohto odvetvia. Už teraz sa žiaci základných i stredných škôl môžu tešiť na prednášky špecialistov na IT a workshopy. Vyrobiť a zmerať optické či internetové káble, zapájať elektrické obvody a telefónne komponenty, robiť pokusy s pulznou telefónnou ústredňou, zostrojiť a prepojiť telefóny, dokonca zhotoviť a merať tónový generátor s telegrafným kľúčom je snom každého mladého počítačového mága," doplnil autor výstavy Kubík.



Výstava potrvá do 14. júla a stihnú ju aj návštevníci, ktorí do Banskej Bystrice zavítajú cez letné prázdniny.