Výstavu v košickom Východoslovenskom múzeu o Povstaní spestrí program

Košice 23. augusta (TASR) - Dobové uniformy, zbrane či výstroj bojujúcich strán, ale aj maketu pancierového vlaku Štefánik a ďalšie zaujímavosti ponúkne od piatku návštevníkom výstava o Slovenskom národnom povstaní (SNP) vo Východoslovenskom múzeu (VSM) v Košiciach. Pod názvom #80SNP ju pripravili k 80. výročiu vypuknutia Povstania.



Nová expozícia priblíži význam a udalosti SNP, ako aj jeho kontext, príčiny a dôsledky. Vernisáži, ktorá sa koná o 17.00 h, bude od 14.00 h predchádzať podujatie pre verejnosť na Námestí Maratónu mieru.



"V rámci výstavy je tematicky a chronologicky predstavený úsek slovenských dejín od rozpadu Československej republiky cez vznik Slovenského štátu, vytvorenie politickej opozície a následne aj odboja s organizovaním a riadením SNP. Máme tam prezentáciu uniforiem, väčšinou replík, ale sú tam aj originály bojujúcich strán, čiže nemecké, československé, slovenské, sovietske. Je tam aj prezentácia výzbroje a rôznych výstrojových doplnkov zúčastnených zložiek v Povstaní," povedal pre TASR historik a kurátor výstavy Martin Jarinkovič. K audiovizuálnym doplnkom patrí filmový dokument, ktorý ešte počas Povstania nakrúcal režisér Paľo Bielik. VSM na výstave spolupracovalo s Múzeom SNP a klubmi vojenskej histórie Polom a Svoboda.



"Zaujímavosťou je určite replika pancierového vlaku Štefánik, do ktorého tankovej veže sa dá vliezť a v podstate si aj vystreliť, takže toto bude také lákadlo pre najdobrodružnejších alebo najmenších návštevníkov," dodal Jarinkovič. Hoci SNP bolo v konečnom dôsledku potlačené, podľa historika prispelo k oslabeniu nemeckej brannej moci a z historickej perspektívy patrí spolu s varšavským a juhoslovanským povstaním k najmohutnejším vystúpeniam proti nacistickej okupácii v Európe.



Múzeum informovalo, že oslavy 80. výročia SNP odštartujú v piatok o 13.00 h spanilou jazdou dobovej vojenskej techniky Hlavnou ulicou, a to s plnými posádkami v uniformách. Súčasťou ďalšieho programu od 14.00 h budú komentované ukážky palebnej techniky, rádiového spojenia, strelnica so slepými nábojmi, ochutnávka dobovej poľnej kuchyne či fotenie so skúškou výzbroje bojujúcich strán.



Nová expozícia bude prístupná do 8. mája 2025. Uskutočnia sa aj diskusie s hosťami a svedectvami účastníkov SNP, odborné prednášky a komentované prehliadky s edukačnými aktivitami.



"Šírenie odkazu hrdinov SNP a jeho odovzdávanie mladším generáciám považujeme za nesmierne podstatné, preto chceme osloviť aj študentov základných a stredných škôl, pre ktorých pripravujeme špeciálny vzdelávací program dostupný počas celého trvania výstavy. Záleží nám na tom, aby aj mladá generácia vnímala SNP nielen ako vojenskú akciu, ale v prvom rade ako boj za ľudské práva," uviedol riaditeľ VSM Dominik Béreš.