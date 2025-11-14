< sekcia Regióny
Výstavu v Nitre venujú zdobeniu vianočného stromčeka
Výstava návštevníkov zavedie do histórie symbolov Vianoc, najmä do príbehu vianočného stromčeka a tradície jeho ozdobovania.
Autor TASR
Nitra 14. novembra (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre otvorí 18. novembra výstavu nazvanú Kolekcia vianočných spomienok. Ako informovalo, expozícia venovaná zdobeniu vianočných stromčekov bude sprístupnená do 9. januára 2026.
Výstava návštevníkov zavedie do histórie symbolov Vianoc, najmä do príbehu vianočného stromčeka a tradície jeho ozdobovania. Predstaví množstvo vianočných ozdôb najmä z obdobia 50. až 90. rokov 20. storočia. Návštevníci si budú môcť pozrieť sklenené gule, figúrky, perličkové ozdoby či ručne maľované dekorácie. Najstaršou vystavenou je ozdoba z roku 1920. „Vianočné ozdoby pochádzajú zo zbierok partnerských múzeí a súkromných zberateľov,“ uviedlo múzeum.
Návštevníci sa dozvedia o významných domácich centrách výroby vianočných ozdôb, pozornosť je venovaná hlavne tradičným výrobcom z územia bývalého Československa. „Súčasťou expozície sú aj príbehy tvorcov z Jablonca nad Nisou a prezentuje i slovenských výrobcov, napríklad Výrobné družstvo invalidov OKRASA v Čadci, Gemer - výrobné družstvo invalidov so sídlom v Sirku či známu Ježiškovu fabriku Rozvoj Hlohovec. Ich ozdoby zdobili a dodnes zdobia vianočné stromčeky po celom svete,“ doplnila autorka výstavy Patrícia Žáčiková.
