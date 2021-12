Výstavu v Spišskom múzeu obohatí Čierna krásnohorská madona

Levoča/Krásnohorské Podhradie 1. decembra (TASR) - Dielo Jána Szilassyho, tzv. Čierna krásnohorská madona, obohatí výstavu In Nomine Civitatis Leutscha v Slovenskom národnom múzeu (SNM) – Spišskom múzeu v Levoči. Patrí do zbierkového fondu hradu Krásna hôrka a prvýkrát ho bude môcť verejnosť vidieť po reštaurovaní práve na Spiši. Informovala o tom kultúrno-propagačná manažérka Múzea Betliar Judita Krajčiová.



Od požiaru hradu Krásna Hôrka v roku 2012 sa priebežne odborne ošetrujú zbierkové predmety z jeho fondu. "Každému artefaktu venujeme mimoriadnu pozornosť, pretože v novej expozícii obnoveného hradu budú vystavené len zreštaurované a odborne ošetrené exponáty," uviedla Krajčiová. Rukami odborných pracovníkov tak prejde každý jeden predmet z takmer štvortisícového fondu vrátane spomínaného obrazu. Dielo môže verejnosť poznať z oltára barokovo-klasicistickej kaplnky hradu Krásna Hôrka, zasvätenej Narodeniu Panny Márie. Obraz svoje miesto neopustil dlhé roky a až do nedávnej minulosti nebol podrobený žiadnemu výskumu ani odbornému ošetreniu.



"Po požiari hradu bol prevezený do depozitára v areáli nášho múzea, našťastie ho oheň nepoškodil. Jeho základ tvorí olej na plátne, ktoré je zdobené kovovými časťami, polodrahokamami a emailami. Umiestnený je v ozdobnej drevenej skrinke so sklom," dodala Krajčiová s tým, že práce na obraze sa začali v novembri minulého roka a boli financované z daru občianskeho združenia The Race. Po rozobratí diela na zadnej strane kovových ozdôb objavili signatúru Jána Szilassyho a vročenie 1743. Objav tohto významného levočského zlatníka, ktorý sa pokladá za najznámejšieho a najplodnejšieho vo svojom odbore na území Slovenska, teší podľa Krajčiovej odborných pracovníkov múzea. "Zároveň potvrdzuje význam a unikátnosť pozostalosti členov rodu Andrássyovcov a zároveň zvyšuje prestíž SNM," zdôraznila.



Obraz, ktorý obohatí výstavu v Spišskom múzeu, presunuli do Levoče v stredu. "V priebehu tohto týždňa dôjde k inštalácii expozície. Je venovaná osobnostiam mesta, ktoré tu pôsobili od prvej polovice 15. po 19. storočie a v jeho histórii zanechali výraznú stopu. Zatiaľ nie je jasné, či výstavu sprístupníme naživo alebo online. Všetko závisí od protipandemických opatrení," dodala Dáša Uharčeková Pavúková zo Spišského múzea.