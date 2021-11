Výstavu venovanú časovej schránke v Bratislave navštívilo 550 ľudí

Bratislava 1. novembra (TASR) – Špeciálnu dvojdňovú výstavu venovanú obsahu časovej schránky z Michalskej veže otvorenej po 175 rokoch pri príležitosti jej generálnej rekonštrukcie a reštaurovania sochy archanjela Michala si koncom októbra pozrelo 550 ľudí. Pre TASR to uviedla Katarína Selecká z oddelenia marketingu a komunikácie Múzea mesta Bratislavy (MMB).



"Vzhľadom na krátkosť trvania výstavy a zároveň pekné počasie počas daného víkendu to vnímame ako úspech," podotkla Selecká.



Písomnosti, dokumenty a ďalšie nájdené predmety sa stanú zbierkovými predmetmi MMB. Ich stav bude zdokumentovaný, následne budú odborne ošetrené, teda konzervované alebo reštaurované podľa stavu a typu materiálu. Ich obsah preskúma odborná komisia. Odborná diskusia sa bude týkať aj toho, ktoré predmety sa vrátia do schránky a čo sa do nej následne o rok, keď bude dokončená obnova Michalskej veže a opätovne osadená zreštaurovaná plastika archanjela Michala, vloží. Jeden z predmetov, ktorý do nej zo súčasného obdobia pribudne, vyberú Bratislavčania.



Časová schránka ukrývala dokumenty z 18. a 19. storočia, dobové platidlá či výmenné lístky po devalvácii vtedajšej meny po štátnom bankrote, škatuľku s relikviami deviatich svätcov zatavenými v posvätnom vosku, ale tiež medené platničky, mená členov tzv. širšej i užšej mestskej rady či papier s nemeckým textom s menami zhotoviteľov krovu helmice spolu s odkazom v podobe prosby o modlitbu za ich duše z 1758, keď bola schránka vyhotovená medikováčskym majstrom Petrom Ellerom.