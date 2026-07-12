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Výstavu Výtvarná matica II. navštívili zástupcovia desiatich krajín
Expozícia zahŕňa diela klasikov slovenského výtvarného umenia, medzi nimi Ľudovíta Fullu, Vincenta Hložníka, Jána Kulicha, Márie Medveckej, Oresta Dubaya či Kolomana Sokola.
Autor TASR
Bratislava 12. júla (TASR) – Diela slovenských výtvarníkov z okruhu Matice slovenskej a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov predstavuje výstava Výtvarná matica II. v Dome Matice slovenskej v Bratislave. Od jej otvorenia 24. júna si ju pozreli diplomatickí a kultúrni predstavitelia desiatich krajín. Verejnosti bude prístupná do konca roka.
Expozícia zahŕňa diela klasikov slovenského výtvarného umenia, medzi nimi Ľudovíta Fullu, Vincenta Hložníka, Jána Kulicha, Márie Medveckej, Oresta Dubaya či Kolomana Sokola. Súčasťou sú aj práce súčasných autorov vrátane Samuela Harangozóa, Kataríny Patakiovej, Márie Chabadovej, Moniky Kvašňovskej, Silvie Petrovej, Márie Ráčkovej, Miliny Štrompachovej, Milady Molčanovej a Andreja Šóku.
Podľa organizátorov je cieľom kolektívnej výstavy predstaviť slovenské umenie Európe i svetu a súčasne vytvárať mosty k mierovej spoločnosti medzi národnými kultúrami. Na jej otvorení sa zúčastnili predstavitelia Nemecka, Číny, Bulharska, Kostariky, Srbska a Maďarska.
Otvorenia výstavy sa zúčastnil aj veľvyslanec Nemecka Thomas Kurz, poradca konzulátov Kostariky pre Českú republiku a Slovenskú republiku, súčasne riaditeľ Latinsko-amerického kultúrneho projektu pre strednú Európu Miguel Méndez, pracovníci veľvyslanectiev Srbska, Maďarska, Bulharska a Číny. Taktiež Lívia Machová z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR i ďalší hostia.
Výstavu následne navštívili aj veľvyslankyňa Kazachstanu Žanna Saginová, veľvyslanec Azerbajdžanu Vusal Abdullayev a veľvyslanec Kuby Rafael P. Bécquer. Desiatym zahraničným predstaviteľom, ktorý si expozíciu pozrel, bol 3. júla prvý tajomník a politický radca Francúzskej republiky na Slovensku Sébastien Girard.
Organizátori označujú Výtvarnú maticu II. za doteraz najviac medzinárodne prezentovanú výstavu v dejinách Matice slovenskej, hneď po medzinárodne prezentovanej výstave Ľudovít Štúr: Dielo, pocta & portrét 2 a prezentácii slovenských výtvarníkov v Štrasburgu výstavou „History, values and beauty of Slovakia".
Expozícia zahŕňa diela klasikov slovenského výtvarného umenia, medzi nimi Ľudovíta Fullu, Vincenta Hložníka, Jána Kulicha, Márie Medveckej, Oresta Dubaya či Kolomana Sokola. Súčasťou sú aj práce súčasných autorov vrátane Samuela Harangozóa, Kataríny Patakiovej, Márie Chabadovej, Moniky Kvašňovskej, Silvie Petrovej, Márie Ráčkovej, Miliny Štrompachovej, Milady Molčanovej a Andreja Šóku.
Podľa organizátorov je cieľom kolektívnej výstavy predstaviť slovenské umenie Európe i svetu a súčasne vytvárať mosty k mierovej spoločnosti medzi národnými kultúrami. Na jej otvorení sa zúčastnili predstavitelia Nemecka, Číny, Bulharska, Kostariky, Srbska a Maďarska.
Otvorenia výstavy sa zúčastnil aj veľvyslanec Nemecka Thomas Kurz, poradca konzulátov Kostariky pre Českú republiku a Slovenskú republiku, súčasne riaditeľ Latinsko-amerického kultúrneho projektu pre strednú Európu Miguel Méndez, pracovníci veľvyslanectiev Srbska, Maďarska, Bulharska a Číny. Taktiež Lívia Machová z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR i ďalší hostia.
Výstavu následne navštívili aj veľvyslankyňa Kazachstanu Žanna Saginová, veľvyslanec Azerbajdžanu Vusal Abdullayev a veľvyslanec Kuby Rafael P. Bécquer. Desiatym zahraničným predstaviteľom, ktorý si expozíciu pozrel, bol 3. júla prvý tajomník a politický radca Francúzskej republiky na Slovensku Sébastien Girard.
Organizátori označujú Výtvarnú maticu II. za doteraz najviac medzinárodne prezentovanú výstavu v dejinách Matice slovenskej, hneď po medzinárodne prezentovanej výstave Ľudovít Štúr: Dielo, pocta & portrét 2 a prezentácii slovenských výtvarníkov v Štrasburgu výstavou „History, values and beauty of Slovakia".