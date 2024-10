Vystavujú konceptuálne umenie bývalej Juhoslávie a Československa

Bratislava 14. októbra (TASR) - Galéria mesta Bratislava (GMB) v Pálffyho paláci predstavuje známe aj neznáme diela konceptuálneho a performatívneho umenia. Tematicky zameranú medzinárodnú výstavu s názvom Haptická ozvena. Príroda, telo, politika v umení bývalej Juhoslávie a Československa pripravila v spolupráci s viacerými domácimi a zahraničnými regionálnymi, štátnymi aj súkromnými zbierkami a neziskovými združeniami, obohatená je dielami z vlastných zbierok GMB.



"Tematicky sústredený a zároveň počtom diel rozsiahly kurátorský výber akcentuje environmentálne motívy v umení 60. až 80. rokov s presahmi do súčasnosti," približuje galéria výstavu s príbehmi umenia z dvoch moderných európskych federácií, ktoré zanikli koncom 20. storočia. "Na výstave je možné vidieť experimentálne, investigatívne, kritické a emancipačné umelecké praktiky idúce často až za hranice umenia," dodáva k výstave členenej do piatich tematických zoskupení. Z nich každé navrhuje iné čítania vystavených diel - Ozveny vnútorného a vonkajšieho vesmíru, Tvár oslobodená v maske, Konštruované situácie, kolektívne cvičenia, kmeňové rituály, Urbánna príroda, poetické a semiologické intervencie a piatou časťou je Sebaorganizácia a kolektívne platformy.



Návštevníci výstavy môžu spoznať odlišné alebo asymetrické dejiny umenia Juhoslávie a Československa. "Nejde o prevládajúce umenie socialistického realizmu alebo modernizmu, ale o experimentálne, investigatívne, kritické, duchaplné a emancipujúce praktiky na hraniciach medzi umením a antiumením, každodenným životom a výnimočným bytím na hranici verejnej sféry," poznamenáva galéria k prezentovaným umeleckým praktikám v Česku, na Morave a na Slovensku, ako aj v Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, Vojvodine, Bosne a Hercegovine, Macedónsku.



"Táto výstava je zároveň príležitosťou vidieť paralely, kontakty a interakcie medzi juhom a stredom Európy, ako aj medzi socialistickou minulosťou a prítomnosťou," dodáva Daniel Grúň, kurátor výstavy prezentujúcej archívne dokumentácie procesov a performancií spoločne s dielami umelcov i umeleckých kolektívov. Zastúpené sú diela, ktoré vytvorili Marina Abromović, Mária Bartuszová, Stano Filko, Sanja Iveković, IRWIN, Július Koller, Jiří Kovanda, Katalin Ladik, Group OHO, Mladen Stilinović, Petr Štembera, Jiří Valoch a ďalší.



Výstava potrvá do 16. marca 2025.