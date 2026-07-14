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Výstavy v Lučenci prezentujú aj modranskú keramiku
Výstava Príbehy z kociek prezentuje aj históriu stavebnice, ponúka tiež priestor pre hru.
Autor TASR
Lučenec 14. júla (TASR) - V Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci sprístupnili pre návštevníkov v prvej polovici júla dve nové výstavy. Verejnosti prezentujú umenie modranskej keramiky i rôznorodé modely lego stavebníc. Obe výstavy budú prístupné do 9. augusta. TASR o tom za NMG informovala Diana Lajzová.
Lučenecké múzeum verejnosti predstavilo pop-up výstavu prezentujúcu modranskú keramiku zo zbierky Daniela Ozdína. Výstava má poukázať na rozmanitosť, vývoj dekoru, výnimočnosť a exkluzivitu tvorby modranských keramikárov.
„Návštevníci si budú môcť pozrieť takmer 290 vybraných kusov džbánov, váz, tanierov či sošiek od polovice 19. storočia až po súčasnosť. Súčasťou expozície bude aj tvorba modranských keramikárov mimo Modry, a to napríklad zo Senice, Ľubietovej či Trenčína,“ uviedla Lajzová.
Druhú aktuálnu výstava s názvom Príbehy z kociek pripravilo NMG v spolupráci s lego fanklubom TatraLUG. Návštevníkom prezentujú rôznorodé modely lego stavebníc od vlakov, lodí, lietadiel, hradov, sôch či vesmírnych plavidiel a robotov. „Okrem toho na výstave návštevníci nájdu aj modely významných pamiatok regiónu. Pre NMG členovia fanklubu postavili z lego kociek aj budovu nášho múzea,“ doplnila Lajzová.
Výstava Príbehy z kociek prezentuje aj históriu stavebnice, ponúka tiež priestor pre hru. V herni majú návštevníci možnosť postaviť si svoj vlastný model. Súčasťou výstavy budú aj tvorivé dielne a sprievodné podujatia pre všetky vekové kategórie.
Lučenecké múzeum verejnosti predstavilo pop-up výstavu prezentujúcu modranskú keramiku zo zbierky Daniela Ozdína. Výstava má poukázať na rozmanitosť, vývoj dekoru, výnimočnosť a exkluzivitu tvorby modranských keramikárov.
„Návštevníci si budú môcť pozrieť takmer 290 vybraných kusov džbánov, váz, tanierov či sošiek od polovice 19. storočia až po súčasnosť. Súčasťou expozície bude aj tvorba modranských keramikárov mimo Modry, a to napríklad zo Senice, Ľubietovej či Trenčína,“ uviedla Lajzová.
Druhú aktuálnu výstava s názvom Príbehy z kociek pripravilo NMG v spolupráci s lego fanklubom TatraLUG. Návštevníkom prezentujú rôznorodé modely lego stavebníc od vlakov, lodí, lietadiel, hradov, sôch či vesmírnych plavidiel a robotov. „Okrem toho na výstave návštevníci nájdu aj modely významných pamiatok regiónu. Pre NMG členovia fanklubu postavili z lego kociek aj budovu nášho múzea,“ doplnila Lajzová.
Výstava Príbehy z kociek prezentuje aj históriu stavebnice, ponúka tiež priestor pre hru. V herni majú návštevníci možnosť postaviť si svoj vlastný model. Súčasťou výstavy budú aj tvorivé dielne a sprievodné podujatia pre všetky vekové kategórie.